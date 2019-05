Qualificazioni: exploit Travaglia e Caruso, gli azzurri accedono al tabellone principale

Ancora belle notizie per il tennis italiano maschile: nel terzo turno delle qualificazioni del Roland Garros Stefano Travaglia e Salvatore Caruso si sono guadagnati l’accesso al tabellone principale dello Slam sulla terra battuta.

Travaglia, numero 120 del mondo e testa di serie numero 13 del tabellone delle qualificazioni, ha battuto il belga Steve Darcis, sceso al numero 244 del ranking dopo un 2018 in cui è stato completamente fermo ai box a causa di un infortunio al gomito, col punteggio di 7-6 6-3. Un servizio perso per parte nel primo set, Darcis nel primo game e Travaglia nel decimo, e si va quindi al tie-break vinto per 7-4 dal 27enne di Ascoli Piceno che poi nel secondo set strappa il servizio all’avversario al quarto game, lo riperde subito dopo ma il break decisivo arriva all’ottavo game e Travaglia chiude il match dopo un’ora e 31 minuti di gioco. Per Travaglia sarà il sesto torneo dello Slam, il primo al Roland Garros, lui che al primo turno degli US Open del 2017 batté clamorosamente per 6-0 al quarto set Fabio Fognini.

Caruso, numero 148 del mondo, disputerà il suo secondo Slam in carriera dopo l’Australian Open del 2018, nel turno decisivo ha battuto col punteggio di 4-6 6-4 6-3 il tedesco Dustin Brown, numero 175 del ranking, uno che a Wimbledon ha battuto Rafael Nadal. Nel primo set il 26enne di Avola perde il servizio nel quinto game, recupera il break in quello successivo ma ne subisce un altro nel nono.

Video - Roland Garros Maschile: Caruso-Brown 4-6 6-4 6-3, gli highlights 02:03

Sul 6-4 4-3 e servizio per il 34enne di origine giamaicana sembra finita ma Caruso strappa due volte consecutive il servizio all’avversario e incamera il secondo set ottenendo poi il break decisivo nell’ottavo gioco del terzo parziale e concludendo la partita dopo un’ora e 45 minuti. Domani anche Simone Bolelli, contro il giapponese Go Soeda, tenterà di entrare nel tabellone principale di quello che sarebbe il suo 34° torneo del Grande Slam.