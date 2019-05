Qualificazioni maschili: Caruso, Travaglia e Bolelli al terzo turno a Parigi

Sei italiani sono scesi oggi in campo per gli incontri di secondo turno delle qualificazioni al tabellone principale del singolare maschile del Roland Garros.

Si sono qualificati per il terzo turno Salvatore Caruso, numero 148 del mondo, che malgrado abbia perso una volta il servizio per set ha rifilato un doppio 6-2 al cinese Zhang Ze, e Stefano Travaglia, numero 120, che ha regolato con un doppio 6-4 il croato Nino Serdarusic, numero 299, anche lui perdendo un servizio per set. Si è ritirato Gianluca Mager, numero 143 del mondo, sul 3-0 sotto nel terzo set dopo aver vinto il primo per 6-4 e perso il secondo al tie-break contro il colombiano Santiago Giraldo, ex numero 28 nel 2014 e ora 213.

Eliminati in due set Stefano Napolitano, numero 179, che si è arreso in due set, 6-4 6-1, al tedesco Oscar Otte, numero 145, e Gianluigi Quinzi, numero 200, che si è inchinato anche lui in due set, 6-3 7-6, al francese Manuel Guinard, numero 420. Verso sera l’ultimo italiano a qualificarsi per il terzo turno è stato Simone Bolelli, il 33enne nativo di Bologna, attualmente numero 191 del mondo ma arrivato fino al numero 36 dieci anni fa, ha sconfitto in tre set in una partita durata poco più di due ore il tedesco Dominik Koepfer, numero 170, col punteggio di 6-1 3-6 6-3.

Questi gli avversari degli italiani nel terzo turno: Caruso avrà il tedesco Dustin Brown, numero 175 del mondo ma che tra le sue vittime ha un certo Rafael Nadal, battuto nel secondo turno a Wimbledon nel 2015; Travaglia giocherà un turno molto difficile contro il belga Steve Darcis, sceso al numero 244 del ranking ma arrivato al 38° posto due anni fa e spesso protagonista in Coppa Davis prima di fermarsi per tutto il 2018 per un infortunio al gomito, infine Bolelli affronterà il giapponese Go Soeda, numero 201 del mondo ma numero 47 nel 2012.

Tutte le partite sono disponibili su EUROSPORT PLAYER, il servizio streaming di Eurosport dove poter vedere tutti i campi del Roland Garros. Clicca qui per scoprirne di più.