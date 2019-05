Federer e Nadal potrebbero incrociare le racchette nelle semifinali del Roland Garros 2019: così ha stabilito il sorteggio parigino. Per il campionissimo svizzero al primo turno c'è un avversario azzurro: si tratta di Lorenzo Sonego; esordio nel main draw ostico anche per Thomas Fabbiano - autore sin qui di una stagione assai complicata - che sfiderà il pluridecorato tennista croato Marin Cilic. Travaglia e Caruso, appena qualificatisi al main draw, attendono di conoscere il loro avversario (Bolellii domattina giocherà il turno decisivo di qualificazione).

Possibili quarti di finale

[1] Novak Djokovic vs. [5] Alexander Zverev

[4] Dominic Thiem vs. [8] Juan Martin del Potro

[6] Stefanos Tsitsipas vs. [3] Roger Federer

[7] Kei Nishikori vs. [2] Rafael Nadal

Nella parte alta del tabellone Novak Djokovic esordirà contro il 43 del mondo Hurkacz; per il "joker" potenziale quarto con Alexander Zverev. Tedesco posizionato sulla strada di Fabio Fognini, che al primo turno sarà protagonista del derby tutto azzurro con Andreas Seppi: chi vince affronta il vincente tra Delbonis e un qualificato. Possibili quarti già incandescenti, in particolare Djokovic-Zverev e Tsitsipas-Federer, a patto che eventuali trappoloni non si frappongano sulla loro strada