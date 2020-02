Il Roland Garros si rifà il look: finalmente il Centrale di Parigi ha il suo tetto retraibile

Il 5 febbraio 2020 verrà ricordato come una data storica per il Roland Garros, l’unico dei tornei del Grande Slam a disputarsi sulla terra rossa. Con un mese di anticipo, è stato posto l’ultimo segmento del tetto retraibile che diverrà una componente chiave del campo centrale di Parigi, quello intitolato a Philippe Chatrier.

Chiaramente nei mesi che precederanno l’edizione 2020 dei French Open verranno svolti tutti i test necessari per verificare l’affidabilità e la sicurezza del tetto, che sarà una novità rilevante non soltanto dal punto di vista estetico, ma anche e soprattutto perché concederà allo Chatrier la possibilità di ospitare incontri indipendentemente dalle condizioni meteorologiche e dall’orario. Gli organizzatori del Roland Garros ne hanno infatti subito approfittato per spostare tutti i match dei quarti di finale sul Centrale e per posticipare gli orari delle semifinali maschili.