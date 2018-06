Berrettini lotta ma non basta: passa Thiem in quattro set

Sconfitto, ma con onore. Matteo Berrettini cede a Dominic Thiem dopo un match giocato alla pari (quasi) fino alla fine e saluta Parigi. Finisce 6-3, 6-7, 6-3, 6-2 per l'austriaco, che agli ottavi affronterà Kei Nishikori. Gran partita del romano a coronare un torneo da applausi e che lo rivedrà protagonista nei prossimi anni. La consolazione ulteriore è il best ranking: l'azzurro a fine torneo sarà numero 79.

Video - I colpi più belli di Matteo Berrettini nella sconfitta con Thiem in 150 secondi 02:27

Si inizia con Thiem al servizio mentre Berrettini cambia subito la racchetta. L’avvio del romano è di stordente personalità: prima attacca l’avversario in risposta, poi con un bel gioco a rete firma subito il break. Matteo martella al servizio, trovando anche l’ace con continuità. Thiem ha bisogno di una giocata per entrare in partita e lo fa con due recuperi clamorosi in risposta nel sesto game. Berrettini commette due errori banali e il controbreak è servito. Piove a Parigi, ma il giudice di sedia dà l’ok per continuare. L’azzurro comincia a perdere colpi e con due doppi falli in fila regala il secondo break al numero 8 del mondo. Primo set austriaco.

Berrettini continua il suo momento di appannamento al servizio e il quarto doppio fallo del suo match gli fa perdere ancora la battuta. Thiem è in ritmo ed è cinico a sfruttare il momento di difficoltà del suo avversario. Ma piano piano anche l’austriaco comincia a regalare qualcosa (19 gratuiti nel set), oltre a palesare un certo nervosismo. E nell’ottavo game tre doppi falli portano al controbreak in favore di Berrettini. Il 22enne romano ci crede e se la gioca alla pari portando il set al tiebreak. L’azzurro vince un paio di scambi durissimi sfruttando le sue accelerazioni micidiali e certifica il set con il rovescio in corridoio di Thiem. 1-1.

Matteo Berrettini - Roland Garros 2018Getty Images

Nel terzo regna l’equilibrio. La differenza di ranking ed esperienza è completamente annullata dal tennis spregiudicato di Berrettini e dalla poca verve di Thiem. Ma sul 3-4 0-30 l’azzurro perde le staffe dopo un punto buttato e spacca la racchetta. È il preludio al break del numero 8 del mondo, che riprende le redini della partita e porta a casa il set. All’alba del quarto set Berrettini va in difficoltà al servizio ma annulla ben 4 palle break con carattere. Ma nel turno successivo arriva l’allungo di Thiem. L’austriaco sale 40-15 in risposta, il romano annulla la prima palla break ma non contiene l’accelerazione dell’avversario sulla seconda. Berrettini rimane aggrappato al match per un paio di game poi non ne ha più, soprattutto mentalmente. Thiem e trova il secondo break e mette le mani sul match. Applausi a Berrettini che ha dimostrato di potersela giocare con uno dei migliori interpreti della terra rossa nel suo primo grande torneo su questa superficie.