Bolelli, Quinzi e non solo: nelle qualificazioni al Roland Garros avanti 6 azzurri su 12

Erano ben 12 gli italiani impegnati nella prima giornata di qualificazioni al Roland Garros 2012. Un derby, quello tra Napolitano e Gaio, e poi tutti gli altri contro avversari stranieri.

E’ un bilancio in positivo quella della prima giornata: con 6 azzurri avanti e 5 eliminati.

Lunedì che prevedeva solo partite del tabellone maschile. Ad aprire le danze proprio il derby azzurro tra Napolitano e Gaio, con la vittoria del primo col punteggio di 7-6, 6-0. Napolitano al secondo turno di qualificazioni troverà ora il tedesco Oscar Otte, giocatore esperto e testa di serie n°23.

Video - Roland Garros: Napolitano-Gaio 7-6 6-4, gli highlights 01:34

Avanti anche Stefano Travaglia, vincitore di un bel match in rimonta su Rodionov: 1-6, 6-3, 7-6 il punteggio finale che vale a Travaglia il pass per il secondo turno. Stefano, che è testa di serie n°13, sfiderà il croato Serdarusic.

Video - Roland Garros: Quinzi-Polmans 6-2, 1-6, 6-3, gli highlights 01:45

Bel successo anche del redivivo Gianluigi Quinzi, che prosegue il suo percorso di crescita. Quinzi si è imposto su Polmans per 6-2, 1-6, 6-3, agguantando dunque la sfida al francese Guinard, a sorpresa giustiziere del più quotato Lukas Lacko.

Uscito vincitore da una bella battaglia anche Salvatore Caruso. Il siciliano, testa di serie n°31, è passato in rimonta su Norbert Gombos, esperto navigatore tra queste acque. Vittoria per 5-7, 6-4, 6-4. Per Caruso ora c’è il cinese Zhang.

Video - Roland-Garros: Caruso-Gombos 5-7, 6-4, 6-4, gli highlights 01:52

Tutto più facile invece per Gianluca Mager. L'azzurro, dopo aver lottato nel primo set, raccoglie l'onda lunga del tie-break per regolare Lopez-Perez: 7-6, 6-0 il punteggio. Per Mager al secondo turno c'è ora un avversario delicatissimo: il super esperto di queste superfici, il colombiano Santiago Giraldo.

Video - Roland Garros: Mager-Lopez Perez 7-6 6-0, gli highlights 01:45

A chiudere la giornata in maniera positiva il veterano Simone Bolelli. Il Bole aveva l’impegno più tosto, ovvero quello col polacco Majchrzak, testa di serie n°5 delle qualificazioni e quasi giustiziere di Nishikori, ad esempio, al primo turno degli Australian Open. Vittoria in due set per Bolelli che si è imposto per 7-5, 7-6. Il bolognese troverà ora il tedesco Koepfer.

Gli azzurri fuori dai giochi

Per 6 qualificati, 5 italiani che si sono arresi al primo turno. Sono Simone Giannessi, che dopo aver vinto il primo set e lottato nel tie-break del secondo, ha visto scappar via la partita con Muller: 5-7, 7-6, 6-1 il punteggio.

Fuori anche Filippo Baldi, che si è arreso a un terraiolo come Arguello per 3-6, 6-3, 6-2. Anche Donati è andato ko in 3 set: 6-3, 4-6, 4-1 e ritiro contro Ignatik. Più netta invece la sconfitta di Giustino, che col serbo Krstin si è arreso 6-4, 6-2. Infine Marcora, in battaglia con il 20enne svedese Mikael Ymer, a cui non è bastato un convincente secondo set per passare il turno: 6-4, 2-6, 6-1 a favore dello svedese.

Video - Roland Garros: M.Ymer-Marcora 6-4, 2-6, 6-1, gli highlights 01:56

Martedì: altri 6 italiani in campo

Martedì in programma il primo turno femminile, con 3 azzurre in campo: Paolini, Trevisan e Di Giuseppe; oltre che gli altri 3 tennisti del maschile non impegnati oggi, ovvero Lorenzi, Viola e Arnaboldi.

Tutte le partite sono disponibili su EUROSPORT PLAYER, il servizio streaming di Eurosport dove poter vedere tutti i campi del Roland Garros. Clicca qui per scoprirne di più.