Fabio Fognini in Top 10 se... Wawrinka non vince il Roland Garros!

Il Roland Garros di Fabio Fognini è terminato lunedì con la sconfitta negli ottavi di finale contro Alexander Zverev. Il tedesco si è imposto in quattro set (3-6 6-2 6-2 7-6) dopo una partita che aveva visto partire benissimo il ligure, che ha subito poi la rimonta del numero cinque del mondo.

Un ko, però, che non ha pregiudicato la rincorsa del nativo di Arma di Taggia alla Top-10 del ranking ATP. Dopo la giornata di oggi, infatti, il ligure appare davvero vicinissimo a questo fantastico traguardo, complici le sconfitte di Monfils contro Thiem e soprattutto quella di Juan Martin Del Potro contro il russo Karen Khachanov. L’ultimo ostacolo per l’italiano è rappresentato da Stan Wawrinka, unico giocatore in grado di superare Fognini in classifica. Un sorpasso, però, che ci sarebbe solo in caso di vittoria del Roland Garros da parte dello svizzero.

Video - Roland Garros: Zverev-Fognini 3-6 6-2 6-2 7-6, gli highlights 02:41

Wawrinka ha già vinto lo Slam parigino, ma è difficile pronosticare un nuovo trionfo del nativo di Losanna. Nei quarti di finale, domani, l’attuale numero 16 del mondo se la vedrà con Roger Federer in un attesissimo derby svizzero. Anche nel caso di un successo contro il connazionale poi ci sarebbe un’eventuale semifinale con Rafael Nadal. Serviranno dunque due imprese a Wawrinka per accedere alla finale, dove con ogni probabilità si troverebbe davanti Novak Djokovic.

Ovviamente bisognerà aspettare cosa farà Wawrinka, ma mai come questa volta la Top-10 è ad un passo per Fognini. Il ligure sarebbe il terzo italiano ad entrare tra i primi dieci del mondo, dopo Adriano Panatta (numero 4 nel 1976) e Corrado Barazzutti (numero 7 nel 1978).