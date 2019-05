Maria Sharapova ha annunciato che non prenderà parte al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, a causa di un infortunio alla spalla. La 32enne campionessa russa, due volte vincitrice a Parigi, non gioca dalla fine di gennaio. Sharapova in un post sul suo account Instagram ha scritto:

" A volte le decisioni giuste non sono sempre le più facili "

"C'è una buona notizia, sono tornata ad allenarmi e mi sono ripresa lentamente", ha aggiunto con una sua foto in cui solleva il trofeo del Roland Garros nel 2014.