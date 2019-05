Novak Djokovic, l'uomo di gomma: anatomia di un campione

Sono molte le qualità che hanno permesso a Novak Djokovic di diventare il numero 1 del mondo in un'era ultracompetitiva, l'epoca del dualismo tennistico tra Roger Federer e Rafa Nadal. Il serbo nato a Belgrado il 22 maggio 1987 ha rapidità, energia, acume tattico, tecnica eccellente e, negli ultimi anni, ha notevolmente migliorato la resistenza. Se c'è, però, una caratteristica che lo definisce, questa è l'elasticità: la sua capacità di allungarsi in spaccate mentre copre gli angoli del campo è unica, così come l'abilità di sfruttare la potenza della pallina dell'avversario per giocare dei vincenti ed eccellere in risposta.

Le origini del mito

" Non ho mai visto un tennista così. È come Gumby [Jim Courier] "

Jim Courier, ex campione statunitense e numero 1 del mondo, usa un personaggio dei cartoni animati americani, un umanoide in argilla verde creato e modellato da Art Clokey, per descrivere Djokovic in un'immagine. Il serbo ha una predisposizione naturale: il padre, Srdjan, era uno sciatore che amava la competizione, ma alla base di questa dote c'è molto altro, oltre alla genetica. Nole, dall'età di sei anni, viene cresciuto tennisticamente da Jelena Gencic, la sua prima allenatrice.

" Gli ho dato in mano la racchetta e gli dissi che era la cosa più pesante che avrebbe dovuto sollevare. Abbiamo lavorato solo sulle sue gambe, sulla rapidità, sul solo allenamento in campo, non nella sala pesi. Abbiamo fatto stretching e movimenti specifici per il tennis, che aiutano a essere flessibili, agili e veloci con le gambe [Jelena Gencic] "

La Gencic, che morirà il primo giugno 2013 quando il suo allievo sarà ormai affermato da tempo, spiegava così, in un'intervista del 2010, il lavoro svolto con il ragazzo di Belgrado, quell'attenzione nel non sovraccaricarlo. Quest'ex tennista curiosamente colta e psicologa, vede il piccolo con le manine serrate alle reti metalliche di un campo a Kopaonik, una località montana dove i Djokovic possiedono una pizzeria. Lo vede e intuisce che quel bambino possiede qualità divine. Gli esordi sotto le sciagurate bombe della Nato non sono facili: Gianni Clerici racconta di un campo in cemento crepato e senza rete, una racchettina dai colori dell'arcobaleno e alcune palline di gomma, con le quali Nole gioca ore e ore, prendendo a pallate il muro della pizzeria paterna. Così cresce quel giovanotto che sogna di diventare un giorno come il suo idolo, Pete Sampras.

L'elasticità di Novak Djokovic in un recupero in spaccata - ASICSEurosport

La scarpa da tennis COURT FF2™ NOVAK, progettata in stretta collaborazione con Novak Djokovic, rappresenta un'evoluzione tecnica realizzata seguendo le specifiche e le esigenze del tennista numero 1 al mondo. È una scarpa flessibile e stabile che consentirà di "scivolare" verso la vittoria, indipendentemente dal fondo di gioco.

Allenamento e scelta dei materiali: ciò che permette a Djokovic di eccellere

" Jelena è stata una delle persone che ha avuto un impatto enorme e una grande influenza sulla mia professione, avendo cura dell'elasticità dei miei muscoli. Mi ha insegnato e convinto che se fossi rimasto flessibile, non solo sarei stato in grado di muovermi bene in campo e di recuperare bene dopo le partite, ma che avrei potuto anche avere una lunga carriera [Novak Djokovic] "

Djokovic non sapeva che avrebbe perfino superato il suo idolo. Il suo è il tipico fisico del tennista: le gambe sono incredibilmente potenti e il busto è relativamente magro e atletico. La ricerca di palla e di campo per arrivare alla pallina e posizionarsi nel modo giusto per colpirla (footwork) è fondamentale per i movimenti esplosivi che contraddistinguono Djokovic, mentre il busto mantiene un'elasticità che gli permette di caricare ed equilibrare l’energia cinetica per sferrare il colpo. Avendo un controllo del corpo così estremo, dato dalla perfetta combinazione gambe-busto, Novak riesce a scegliere e utilizzare i muscoli giusti con assoluta precisione. Per diventare il più forte giocatore del mondo occorre, però, abbinare talento e studio: la meccanica dei colpi di Djokovic sembra un dono naturale, grazie a una leggerezza unica negli appoggi e ai passi estremamente rapidi in sospensione.

La scarpa COURT FF2™ NOVAK realizzata da ASICS per DjokovicEurosport

L'ultima arrivata nella famiglia delle calzature ASICS Tennis presenta la parte della zona del tallone più ampia per una maggiore stabilità, con una suola in gomma AHARTM specifica per il tennis e un supporto mediale più ampio che garantisce una eccellente flessibilità nell’area centrale della scarpa. Questa costruzione rende il movimento sul campo da tennis più efficiente. La COURT FF2™ NOVAK risulta del 5,6% più reattiva rispetto al modello precedente.

In realtà, questo è possibile solo grazie a una grande attenzione nella preparazione fisica e nella meticolosa ricerca dei materiali più adatti a esaltare il proprio stile di gioco. La COURT FF2™ NOVAK indossata dal serbo è stata realizzata seguendo attentamente i feedback di Novak che prima utilizzava modelli già disponibili sul mercato. Si tratta, infatti, del primo modello Asics realizzato esclusivamente per lui rispettando le sue particolari esigenze e valorizzando il suo potenziale, da sprigionare sia nella corsa laterale che nella corsa in avanti.

Dalla potenza all'atto: anatomia di un campione

Questo lavoro di ricerca meticoloso consente a Djokovic, che studia ogni particolare del suo outfit - dall'attrezzo all'abbigliamento - di coprire tutto il campo, di accorciarlo con agilità e di balzare da un angolo all'altro, tra una contorsione e una spaccata. Il modo in cui Nole si muove sul campo, specialmente sui terreni più duri, è davvero incredibile: è il giocatore a cui si fa riferimento per aver brevettato la scivolata anche sui campi in cemento, oltreché per la grande solidità mentale. Colui che ha imparato a giocare a tennis sotto i bombardamenti Nato nell'ex Jugoslavia, necessita dunque di calzature estremamente resistenti per i continui cambi di direzione. La sua leggerezza, ben visibile nei movimenti laterali e in particolare con il rovescio a due mani in posizione aperta (la parte superiore del corpo ruota di 90 gradi lateralmente), lo esalta quando deve colpire in estensione. D'altronde, il suo tennis a livello esecutivo è molto costruito. Il colpo naturale è il rovescio, fra i migliori di sempre nel panorama mondiale, colpito con una naturalezza, un timing e una postura che rende il lato sinistro del serbo una zona di campo da evitare per gli avversari. Diritto e servizio sono, invece, frutto del duro allenamento, colpi diventati incisivi e sicuri grazie al lavoro sul campo.

" La tecnica di Djokovic è innovativa. Non ho visto nessuno flessibile come lui, forse Plastic Man. Penso che la cosa più importante ora sia essere elastici, avere legamenti e articolazioni flessibili. Quando lo guardo scivolare, penso solo che mi romperò. Lui è capace di farlo. È incredibile [Henri Leconte] "

Corsa, cuore e testa: l'intelligenza robotica

Djokovic ha una fotografia a casa degli Australian Open 2012, dove sta effettuando una risposta di rovescio e trascina la gamba in alto, addirittura sopra la sua testa: "In realtà è una delle foto più belle che ho di me stesso". Todd Martin, ex stella americana che ha aiutato il serbo all'inizio della sua carriera, afferma: "Djokovic inizia le sue giornate con una spaccata, eseguita con l'aiuto del suo fisioterapista di lunga data Miljan Amanovic. Novak si sveglia e, prima di bere il suo succo d'arancia, mette la gamba in cima alla spalla di Miljan. In pratica si abbracciano". Una ricetta vincente a cui va aggiunta la forza mentale, l'esaltazione che il linguaggio del corpo non nasconde, battendo il pugno sul cuore o mulinando il braccio verso il suo box, con il quale ha bisogno di un contatto visivo e uno scambio d’attenzioni costante. La carriera luminosa di Djokovic gli permette di vedere la speranza quando gli avversari vedono già la vittoria, i sacrifici - come la dieta senza glutine raccontata nel libro "Serve to win", a rinnegare le origini da 'figlio di pizzaioli' - lo portano a restituire molto, anche concretamente, ai bambini pieni di sogni come lui, ma più sfortunati di lui, nella sua Belgrado.

La preparazione del rovescio di Novak Djokovic - ASICSEurosport

"ASICS possiede la migliore tecnologia per le scarpe e con la COURT FF2™ NOVAK è riuscita ad ottenere il top per quanto riguarda la velocità e la stabilità - elementi fondamentali per poter dare il meglio sul campo", ha dichiarato Novak Djokovic, ASICS Global Footwear Ambassador e 15 volte Vincitore di prove del Grande Slam.

L'uomo di gomma sogna il Grande Slam

L'assenza del cioccolato per un anno e mezzo della sua vita, mangiato solo dopo aver battuto Nadal in Australia nel 2012 in 5 ore e 53 minuti, lo yoga e il tai chi per diminuire le allergie e sconfiggere l'asma, descrivono in definitiva un atleta maniacale. Un esempio unico armato di senso dell’anticipo, gambe e geometrie impeccabili paragonato a Reed Richards dei Fantastici Quattro, impenetrabile ed estensibile, o ancora a Mr. Fantastic, il celebre uomo di gomma dei fumetti Marvel, in una celebre copertina della rivista "Il tennis italiano" del dicembre 2015. L'uomo con le molle si presenta al Roland Garros con 15 Slam già in bacheca e con l’ambizione di chiudere il cerchio dei major dopo Londra, New York e Melbourne, impresa a lui già riuscita nel 2016. Questo è Nole Djokovic, colui che con una sintesi unica di resistenza, velocità e forza, un equilibrio perfetto e quasi robotico applicato a questa nobile disciplina e guidato dalla solidità mentale dei fuoriclasse, si spinge verso l'ignoto sognando il Grande Slam.