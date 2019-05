Su Eurosport Player tutte le qualificazioni LIVE al Roland Garros: 19 italiani in campo

Saranno ben 15 uomini e 4 donne gli italiani presenti nel torneo di qualificazione al prossimo Roland Garros. Da lunedì 20 maggio, in esclusiva su Eurosport Player, saranno disponibili tutti i match delle qualificazioni allo slam parigino. Tre turni, da lunedì a venerdì, per cercare un posto di gloria nel main draw del secondo slam stagionale.

La truppa azzurra è davvero abbondante. Da veterani noti come Paolo Lorenzi a giovani alla ricerca della ribalta come Gianluigi Quinzi, Filippo Baldi e Stefano Napolitano.

Paolino Lorenzi, Stefano Travaglia, Gianluca Mager, Salvatore Caruso, Filippo Baldi, Simone Bolelli, Lorenzo Giustino, Alessandro Giannessi, Gianluigi Quinzi, Stefano Napolitano, Roberto Marcora, Andrea Arnaboldi, Federico Gaio, Matteo Donati e Matteo Viola proveranno ad aggiungersi ai 6 azzurri già presenti in tabellone (Fognini, Cecchinato, Seppi, Berrettini, Fabbiano e Sonego).

Stesso discorso per le ragazze: Martina Trevisan, Giulia Gatto-Monticone, Martina Di Giuseppe e Jasmine Paolini, citate in rigoroso ordine di classifica, tenteranno una difficilissima scalata al main draw per provare a raggiungere Camila Giorgi, unica azzurra nel main draw del Roland Garros.

Tutti i campi saranno coperti dalle telecamere di Eurosport Player. Un’occasione unica per seguire la nutritissima truppa azzurra.