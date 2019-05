Tutto il Roland Garros 2019 in diretta tv e live streaming è su Eurosport ed Eurosport Player

Inizia il secondo Slam dell'anno e a Parigi si fa la storia. Il Roland Garros 2019 si preannuncia molto interessante con i favoriti Djokovic e Nadal pronti a darsi battaglia, ma anche altri pretendenti alla vittoria finale, a partire da Thiem, finalista dell'edizione 2018, e Roger Federer, che torna a giocare a Bois de Boulogne dopo ben quattro anni.

Le partite saranno in diretta e in esclusiva sui canali Eurosport, con la massima copertura su Eurosport, Eurosport 2 ed Eurosport Player. In più, canali bonus dedicati per i tornei di qualificazione. In streaming, oltre alla consueta programmazione dei canali tv, potrete seguire un totale di 15 campi.

Video - Da Bolelli a Thiem: tutti gli highlights di Nadal al Roland Garros 2018 05:09

Dirette TV in esclusiva sui canali Eurosport

Qualificazioni: da lunedì 20 maggio a venerdì 24 in diretta le qualificazioni del Roland Garros a partire dalle 10:00 su Eurosport 2 e su Eurosport Player.

Tabellone principale: da domenica 26 maggio a mercoledì 5 giugno, quindi dal primo turno fino ai quarti di finale del Grande Slam francese. Poi, da venerdì 7 a domenica 9 giugno, semifinali e finali dell'Open di Francia secondo il programma che potete trovare qui sotto.

Link utili: Programmazione tv - Tabellone maschile - Tabellone femminile

Live-streaming: fino a 15 campi LIVE su Eurosport Player!

Bonus channel dedicati sul Player per tutte le partite delle qualificazioni, da lunedì 20 a venerdì 24 ma non solo. Canali aggiuntivi garantiscono la completa copertura del torneo, fino a 15 campi live in contemporanea.

Con Eurosport Player potrai seguire quindi le partite di tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. L'abbonamento annuale è disponibile ora a 49.99 euro, 4.99 euro al mese per dodici mesi di sport da non perdere. L'abbonamento mensile è disponibile a 7.99 euro.

Link utili: Eurosport Player - Programmazione tv - Regala Eurosport Player

Tutto ciò che troverete su Eurosport.com, la nostra app e i social

Segui il Roland Garros su Eurosport.com! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant’altro per essere parte del Grande Slam Francese.

Video - I match più belli della storia del Roland Garros: 1999, Andre Agassi vs Andreï Medvedev 11:14

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i “dietro le quinte” più simpatici. Su Facebook e Instagram, i nostri contenuti esclusivi.

Link utili: Le news sul Roland Garros - Video highlights - Tabellone maschile - Tabellone femminile

Le pagine social: diventa fan di Eurosport Facebook | Twitter | Instagram

Gli speciali: tornano "Game, Set & Mats", "The Coach" e il "Commissioner del Tennis"

A commentare i match più interessanti e spettacolari del torneo ci saranno i nostri grandi esperti: Mats Wilander e Barbara Schett condurranno, ogni giorno, la rubrica “Game, Set & Mats”. All’interno, spazio anche al commento tecnico del “Coach”, Patrick Mouratoglou, che analizzerà la partita o il giocatore del momento. Non potrà mancare neanche John McEnroe, pronto come sempre ai suoi commenti pungenti nelle vesti del "Commissioner del Tennis"

Link utili: Tutti i consigli tattici di "The Coach" Mouratoglou

Video - Murray, Tsitsipas, Coppa Davis: tutto il meglio del Commissioner McEnroe agli Australian Open 03:08

Calendario e programma delle qualificazioni: da Lunedì 20/5 a Venerdì 24/5

Lunedì 20: dalle 10:00 su Eurosport 1

Martedì 21: dalle 10:00 su Eurosport 2

Mercoledì 22: dalle 10:00 su Eurosport 2

Giovedì 23: dalle 10:00 su Eurosport 2

Venerdì 24: dalle 10:00 su Eurosport 2

Video - Roland Garros: Napolitano-Gaio 7-6 6-4, gli highlights 01:34

Calendario e programma del torneo: da Domenica 26/5 a Domenica 9/6

La "schedule of play" di ogni giornata del torneo sarà online sul sito di Eurosport ogni sera prima delle partite, all'interno della sezione Roland Garros.

Domenica 26: 1° Turno Maschile/1° Turno Femminile, dalle 10:55 alle 13:00 e dalle 17:15 alle 21:00 su Eurosport 1, dalle 10:55 su Eurosport 2

Lunedì 27: 1° Turno Maschile/1° Turno Femminile, dalle 10:55 alle 21:15 su Eurosport 1 e dalle 10:55 su Eurosport 2

Martedì 28: 1° Turno Maschile/1° Turno Femminile, dalle 10:55 alle 13:00 e dalle 17:15 alle 21:00 su Eurosport 1, dalle 10:55 su Eurosport 2

Mercoledì 29: 2° Turno Maschile/2° Turno Femminile, dalle 10:55 alle 13:00 e dalle 17:15 alle 21:00 su Eurosport 1, dalle 10:55 su Eurosport 2

Giovedì 30: 2° Turno Maschile/2° Turno Femminile, dalle 10:55 alle 13:00 e dalle 17:15 alle 21:00 su Eurosport 1, dalle 10:55 su Eurosport 2

Venerdì 31: 3° Turno Maschile/3° Turno Femminile, dalle 10:55 alle 13:00 e dalle 17:15 alle 21:00 su Eurosport 1, dalle 10:55 su Eurosport 2

Sabato 1: 3° Turno Maschile/3° Turno Femminile, dalle 10:55 alle 13:00 e dalle 17:15 alle 21:00 su Eurosport 1, dalle 10:55 su Eurosport 2

Domenica 2: Ottavi Maschili/Ottavi Femminili, dalle 10:55 alle 13:30 e dalle 17:45 alle 21:15 su Eurosport 1, dalle 10:55 su Eurosport 2

Lunedì 3: Ottavi Maschili/Ottavi Femminili, dalle 10:55 su Eurosport 1 ed Eurosport 2

Martedì 4: Quarti Maschili/Quarti Femminili, dalle 13:55 su Eurosport 1 ed Eurosport 2

Mercoledì 5: Quarti Maschili/Quarti Femminili, dalle 13:55 su Eurosport 1 ed Eurosport 2

Giovedì 6: Semifinali Femminili, dalle 14:45 su Eurosport 1

Venerdì 7: Semifinali Maschili, dalle 12:35 su Eurosport 1

Sabato 8: Finale Femminile, dalle 14:45 su Eurosport 1

Domenica 9: Finale Maschile, dalle 14:45 su Eurosport 1