Sul Suzanne Lenglen Ashleigh Barty trova la prima semifinale Slam della sua carriera. E lo fa da protagonista assoluta: nel tabellone femminile povero di grandi nomi, l’australiana si qualifica al penultimo atto da testa di serie numero 8. Le altre tre? L’unica top30 è Johanna Konta: l’australiana naturalizzata britannica è partita 26a alla prima settimana. Poi la grande sorpresa del torneo, la 17enne americana Amanda Anisimova, atterrata a Parigi da numero 51 del circuito WTA e infine la tennista ceca Marketa Vondrousova. Per la Barty l’ostacolo verso la finalissima di sabato sarà la giovane promessa del New Jersey che ha schiantato Simona Halep in due set.

