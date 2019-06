Ashleigh Barty vince il suo primo Slam: battuta Vondrousova in una finale senza storia

Seguono aggiornamenti...

È il grande giorno di Ashleigh Barty. L'australiana classe 1996 è la nona vincitrice diversa negli ultimi 10 Slam - l'unica eccezione è Naomi Osaka - e la 51esima tennista ad aggiudicarsi uno Slam nell'Era Open. Non si era mai spinta oltre i quarti di finale in un major (quest'anno a Melbourne) ed è lei a trionfare a Bois de Boulogne.

La finale contro Marketa Vondrousova è a senso unico. Vittima dell'emozione e dell'ansia da palcoscenico, la teenager ceca si ritrova sotto di un set prima di iniziare la sua partita. Ashleigh Barty si dimostra una giocatrice più completa e più pronta al peso del match e della posta in palio. Cambi e variazioni premiano la testa di serie numero 8 mentre l'arma principale della ceca, la palla corta, viene letta sempre in anticipo dalla sua avversaria.

Dopo 28 minuti, la Barty archivia il 6-1 intuendo ogni intenzione della Vondrousova e disinnescando le sue indiscutibili qualità sulla terra battuta. Libera dalla pressione e consapevole di non aver più niente da perdere, la ceca si scioglie e lascia andare il braccio nel secondo set, mantenendosi in scia fino al 4-3. Barty continua a splendere a tutto campo tra una palla corta, un pallonetto o una volée: il suo repertorio è completo e figlio delle doti da doppista.

La storia di Ashleigh Barty, infatti, è particolare: nel settembre 2014 decide di ritirarsi dal mondo del tennis per provare la carriera di giocatrice di cricket. Torna nel 2016, vince subito nel doppio al torneo di Perth in coppia con Jessica Moore e approda in finale al torneo di Port Pirie con l'altra connazionale Casey Dellacqua. I suoi migliori risultati in carriera arrivano in doppio, dove raggiunge tutte le finali dello Slam e vince quella degli ultimi US Open con l'americana Coco Vandeweghe.

Oggi questi traguardi passano in secondo piano di fronte all'impresa della carriera. Ashleigh Barty alza al cielo di Parigi la coupe Suzanne Lenglen superando per 6-1 6-3 Marketa Vondrousova in appena un'ora e 10 minuti, in virtù di 27 vincenti a 10. Con questo successo diventa la nuova numero 2 del mondo dietro Naomi Osaka, vincitrice degli US Open e degli Australian Open. È il ranking più alto di una tennista australiana dai tempi di Evonne Goolagong Cawley nel dicembre 1976. L'ultima australiana a vincere il Roland Garros era stata Margaret Court nel 1973, 46 anni fa. In un torneo femminile davvero aperto a ogni pronostico, è stata brava ad approfittarne e a opporre il suo tennis vario e completo alla potenza di cui si abusa nel circuito.