Basilashvili, esordio shock: il georgiano steso in tre set da Londero in un'ora e mezza

J.I. Londero b. N. Basilashvili 6-4 6-1 6-3

Basilashvili contro ogni pronostico. L'avventura parigina del georgiano si interrompe subito sulla terra del campo 9. Dopo aver perso in semifinale a Lione tre giorni fa per mano di Félix Auger-Aliassime, il numero 16 del mondo cede nel primo turno del Roland Garros contro un ottimo Juan Ignacio Londero, numero 78. Il risultato della partita è un netto 4-6, 1-6, 3-6 in appena 1 ora e 28 minuti. Per Basilashvili il miglior risultato agli Open di Francia rimane il terzo turno raggiunto nel 2017. Ora il tennista sudamericano incrocerà il vincente della sfida tra Mischa Zverev e Richard Gasquet in programma sul Simonne Mathieu.