Bertens sugli scudi, già fuori Wozniacki

La seconda giornata del Roland Garros femminile si apre con una brutta notizia: Petra Kvitova lascia il torneo prima ancora di scendere in campo contro Sorana Cirstea, La ceca ha un problema muscolare all'avambraccio sinistro e il suo staff medico le ha consigliato di riposare per evitare di acutizzare il problema.

Video - Kvitova: "Il mio medico mi ha detto di fermarmi ora per non peggiorare la situazione" 01:01

K. Bertens-P. Parmentier 6-3 6-4

Non ha problemi Kiki Bertens, testa di serie numero 4, a superare Pauline Parmentier: per l'olandese basta un'ora e 28' per chiudere la pratica con la francese, grazie a 20 vincenti e a un'aggressività in risposta che spiazzano la transalpina. Per Bertens al secondo turno la sfida con la slovacca Viktoria Kuzmova.

V. Kudermetova- C. Wozniacki 0-6 6-3 6-3

Esce a sorpresa Caroline Wozniacki, vittima dello psicodramma che ogni tanto la coglie e la autoelimina dai tornei. La danese vince a mani basse il primo set e sembra che proprio non ci sia storia, poi però Caroline si spegne e la russa cresce, brava a sfruttare tutte le occasioni che la Wozniacki le offre.

Gli altri risultati

L. Davis-Kr. Pliskova 6-2 6-4

J. Konta-A. Lottner 6-4 6-4

D. Parry- W. Lapko 6-2 6-4

V. Kuzmova- A. Cornet 6-4 6-3

K. Kanepi-J. Goerges 7-5 6-1