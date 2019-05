Buona la prima per Azarenka: battuta la ex campionessa Ostapenko

Viktoria Azarenka approda al secondo turno in un match sulla carta complicato: la bielorussa supera Jelena Ostapenko in due set col punteggio di 6-4 7-6.

Ostapenko parte con un buon piglio, ma Azarenka è brava a ribattere colpo su colpo e rimanere attaccata all'avversaria. Con una serie di break e controbreak, alla fine Vika si riporta in pari e riesce a strappare il servizio all'avversaria nel game più importante, il decimo, riuscendo quindi a chiudere il primo set in proprio favore.

Nel secondo set Vika deve mettere in atto una piccola rimonta: sotto 3-1 prima e 4-2 poi, riesce a riportarsi in parità nell'ottavo game, breakando l'avversaria. Si prosegue on serve fino al tiebreak, dove è subito Ostapenko a ottenere un minibreak, ma Azarenka riesce ad annullarlo; la lettone prova a spingere, ma non controlla bene i colpi e infatti sbaglia anche sul match point per la bielorissa, che affronterà la vincente di Osaka-Schmiedlova.

segue con gli altri risultati