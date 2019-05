Campo 4. Pochi posti a sedere. Tutti italiani per Salvatore Caruso che debutta al Roland Garros. Non proprio tutti, ma comunque sedotti in breve tempo da un nostrano che, dopo Cecchinato l’anno scorso, confeziona le migliori palle corte del Roland Garros: siciliane doc. Ne ha giocate di magnifiche e ha colpito bene, anzi benissimo, per oltre 3 ore di gioco: con uno splendido passante che l’ha messo a servire per il primo set e perfino mentre cedeva il secondo. Incantando net terzo con le più belle variazioni sul tema, urlando su un dritto al volo per battere al quarto un giocatore che, allenato da Toni all’Academy di Nadal, deve forse smaltire una certa pressione.

Jaime Munar non è l’erede di Rafa perché Nadal non ha bisogno di eredi. Non oggi che è il primo moschettiere del Roland Garros, che ne ha vinti 11 e chissà quando si fermerà. Però tornando a Salvatore Caruso, questa cosa qui è la sua prima vittoria in uno slam dopo aver fallito, da due set a zero, il primo turno dell’Australian Open nel 2018.

Video - Volée no look di Caruso, Munar spiazzato! 00:38

Caruso è sempre entrato negli scambi contro un colpitore rosso come Munar, ha giocato un tennis di grande livello e non ha mai perso il controllo: nemmeno dopo un warning contestato nel primo parziale, nemmeno servendo per il match dopo 3 ore di gioco e sdraiandosi su un velluto rosso, coi pugni chiusi al cielo, qualche bellissimo minuto dopo.

Caruso ha battuto Munar cancellando la stanchezza di una qualificazione in rimonta e al secondo turno affronterà il francese Gilles Simon: 6-3 6-3 6-4 a Stakhovsky. Sì che su un campo più notabile del “piccolo quattro” non ci saranno più solo italiani e anzi il tifo sarà tutto per il tennista di casa, però avete mai visto certe palle corte buone come un nero d’Avola?