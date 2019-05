Da Cecchinato a Fognini fino a Gatto-Monticone: il borsino degli italiani al Roland Garros

Marco Cecchinato

C’è un bottino enorme di punti da difendere, ma soprattutto una semifinale storica per il tennis italiano. Chiedergli di ripetersi, però, è francamente sparare fuori dalle concrete e reali possibilità di Cecchinato. Non è mancanza di fiducia; più che altro realtà dei fatti. Marco infatti ha alternato buonissime cose e altre meno in questa stagione sulla terra rossa. In inverno ha vinto a Buenos Aires, superando in finale un osso duro come Schwartzman ed è poi arrivato in semifinale a Monaco di Baviera; nei tornei più importanti però ha raccolto pochino: fermato da Pella a Monte Carlo, da Schwartzman a Madrid e da Kohlschreiber a Roma. Di sicuro, rispetto allo scorso anno, non potrà ripetere l’effetto sorpresa di un outsider arrivato dal nulla a sorprendere il mondo. E questo non giocherà dalla sua, purtroppo. Arrivare alla seconda settimana sarebbe già un buon risultato, considerato anche un tabellone tutt’altro che banale con le insidie di quei due avversari che l’hanno già sconfitto (ovvero un potenziale Kohlschreiber al secondo turno e Schwartzman al terzo). Poi, se dovesse arrivare di più, tanto di cappello. Il suo tennis al meglio su questa superficie può portarlo lontano. Da vedere se sarà in condizione per trovarlo.

Fabio Fognini

Il vero uomo di punta della nostra spedizione. Ormai a ridosso dell’ambito ingresso in Top10, le assenze di Kevin Anderson e John Isner possono essere un ulteriore stimolo per il percorso di Fognini, che da difendere comunque ha un ottavo di finale (sconfitto al 5° set da Isner). La storica vittoria a Monte Carlo ci ha messo in mostra un Fabio capace di vincere con tutti su questa superficie; e sia a Madrid che a Roma sono arrivati due ko contro gente di altissimo livello: Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas. Fognini insomma può essere uno degli outsider, ma da valutare ci sono sempre le condizioni fisiche. Fabio infatti sta convivendo con tantissimi problemini: dal piede sinistro alla spalla e il gomito destro, passando per il problema alla coscia destra. Noie che non gli hanno impedito di trionfare a Monte Carlo e che Fognini pare essere riuscito finalmente riuscito a superare, ma che restano lì come incognite per una competizione che su 2 settimane al meglio dei 5 set chiede tanto chiaramente al proprio fisico. Occhio infine a due nomi fastidiosi: Delbonis e Bautista, i più accreditati sul suo cammino, possono essere avversari ostici nella prima settimana.

Matteo Berrettini

Non mettevamo insieme tre tennisti di così alto profilo da parecchio tempo. Alle due punte di diamante per Parigi c’è da aggiungere anche il nome di Matteo Berrettini. Il romano si presenta a Parigi col miglior ranking della carriera e con risultati di livello come il successo a Budapest o la finale a Monaco di Baviera. A Roma ha steso anche Alexander Zverev, dando dimostrazione ennesima delle sue qualità. Già l’anno scorso comunque si era intuito come potesse fare strada, giocando un match molto tosto con Thiem. E’ il più in forma – se consideriamo le condizioni a tutto tondo – della truppa azzurra e può davvero sorprendere. Un nome da tenere d’occhio; e non solo per le nostre latitudini. Dovesse arrivare al terzo turno ci sarebbe una potenziale sfida da ricordare contro Roger Federer. Un traguardo alla portata di Matteo.

Lorenzo Sonego

L’exploit di Monte Carlo, con un inaspettato quarto di finale interrotto solo dal poi finalista Lajovic, ha spalancato le porte del grande tennis anche a Lorenzo Sonego. Il piemontese è il tennista con più chilometri macinati sul rosso in questa primavera e certamente si presenta a Parigi con la voglia di continuare a sorprendere. C’è solo un piccolo problema: il sorteggio gli ha detto malissimo, c’è Roger Federer. Una possibilità certo per godersi il palcoscenico ed entrare in campo con zero pressione, ma siamo certi che il buon Lorenzo ne avrebbe fatto volentieri a meno magari in cambio di un turno o due in più. In bocca al lupo dunque per l’appuntamento di gala.

Sonego vola ai quarti di MontecarloGetty Images

Andreas Seppi

E’ colui che sta vivendo il momento più difficile. Le cose migliori di Andreas le abbiamo già viste e i risultati di questo inverno parlano da soli. Seppi non vince una partita da febbraio al torneo di Derlay Beach, poi sono arrivate otto sconfitte al primo turno in altrettanti tornei giocati. Andy insomma si presenta a Parigi nel momento più complicato della sua brillante carriera e francamente è difficile pensare che possa ottenere grandi cose visti i risultati recedenti. Da non sottovalutare però c’è il campione e l’esperienza; oltre che la capacità – come spesso successo per Seppi – di sapersi esaltare nei tornei dello slam. Il sorteggio gli regala il derby al primo turno con Fognini che è una partita tutt’altro che banale. Andy conosce benissimo il gioco di Fabio e le sue vulnerabilità.

Seppi - 2019 Montecarlo - Getty ImagesGetty Images

Thomas Fabbiano

Un po’ come per Seppi, i risultati recenti del tennista pugliese non sono esattamente incoraggianti. Thomas non vince una partita di main draw di un torneo ATP ormai da Dubai (febbraio) e in questo avvicinamento al Roland Garros ha raccolto poco e nulla. Una sola vittoria, al primo turno di qualificazione del torneo di Monaco contro il serbo Miladinovic, sono un bottino piuttosto risicato. Fabbiano ha sostanzialmente giocato molto poco tra Melbourne e Parigi, rimanendo in quel limbo di dentro/fuori tra le qualificazioni ai grande eventi come i Masters 1000 e la scelta di volerci provare che l’ha un po’ tagliato fuori dal ritmo dei tornei e delle partite. Non un segnale estremamente incoraggiante per il suo avvicinamento al secondo slam della stagione. Il tabellone gli regala un primo turno con Cilic sulla carta proibitivo, ma occhio che anche il croato non è in un periodo di forma particolarmente brillante.

Fabbiano - ImagoImago

Salvatore Caruso

Una grandissima battaglia nelle qualificazioni ma soprattutto un ultimo turno, con Dustin Brown, che l’aveva piallato ad Ortisei nel precedente incrocio, rimontando da un set e un break sotto. L’ha fortemente sudata, lottata e voluta questa qualificazione Salvatore Caruso, che ha centrato così il secondo main draw della carriera in un torneo dello slam. L’ingresso nel tabellone principale gli regala un primo turno contro un avversario tosto come Munar. Difficile, molto. Ma non impossibile. Se parte bene può venire fuori una bella battaglia.

Simone Bolelli

Altro veterano, il Bole ritrova il tabellone principale di un major dopo averne mancati due – US Open 2018 e Aus Open 2019. Una bella soddisfazione anche per lui, che lo scorso anno qui si prese al primo turno l’avversario peggiore di tutti: il padrone di casa, Rafael Nadal (facendo per giunta una più che discreta figura). Quest’anno trova la testa di serie n°22 Lucas Pouille, per una partita sulla carta piuttosto difficile. Chissà che non possa dargli una mano il francese, che dall’Australia in poi ha dovuto gestire infortuni e un momento piuttosto difficile dal punto di vista dei risultati. A parte il Challenger di Bordeaux, Pouille ha sempre perso al primo turno in tutti i tornei giocati (Montpellier, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Barcellona e Roma, oltre che Madrid dove si fermò comunque al 2° turno). Il tennis di Bolelli, certo, è comunque lontano dai tempi che furono... Ma vedi mai che il ritorno in un palcoscenico importante non sappia esaltarlo.

Stefano Travaglia

Un vero esperto delle qualificazioni slam, Steone quando arriva al turno decisivo non sbaglia mai: 6 partecipazioni, 6 qualificazioni. Il tennis e il livello ci sono tutti e Travaglia durante l’inverno si è dedicato a una solida costruzione della sua classifica nel circuito Challenger. Dalla vittoria a Francavilla alla semifinale lottata con Krajinovic a Heilbronn, Travaglia è sopravvissuto a un primo turno complicato nelle qualificazioni ma è poi andato come un razzo, superando anche un veterano come Darcis nella partita chiave. Ora ha Mannarino. Poi eventualmente Hoang o Dzumhur. Avversari tosti ma non impossibili. Travaglia, vicinissimo al suo best ranking (108) e attualmente numero 120, può concretamente puntare all’ingresso in Top100.

Gatto-Monticone e Paolini, uniche azzurre nel femminile

Persa Camila Giorgi con quello che di fatto è il suo 13esimo forfait stagionale, il nono consecutivo, per via di un polso destro che non vuole proprio smettere di darle noia, la truppa azzurra acquisisce dalle qualificazioni due tenniste alla prima di sempre in un main draw di uno slam: Jasmine Paolini e Giulia Gatto Monticone.

Due profili estremamente diversi, soprattutto nella carta d’identità. Jasmine, classe 1996, raccoglie i frutti di una crescita lenta ma tutto sommato abbastanza costante. Giulia invece, a 31 anni, si leva la miglior soddisfazione della carriera, centrando la qualificazione nel tabellone principale di uno slam di fatto 17 anni dopo il suo ingresso tra i professionisti (i primi punti WTA li raccolse nel lontano 2002!). Gatto-Monticone che grazie a questo risultato sfonderà per la prima volta la quota Top200, mentre Jasmine prova a crescere, anche se Daria Kasatkina al 1° turno è uno scoglio proibitivo. Per la Gatto-Monticone invece c'è Sofia Kenin. Avversaria complicata, ma certezza comunque di aver centrato il grande obiettivo: tutto ciò che arriverà per lei da qui in poi, sarà solo di guadagnato. Nell’attesa che il tennis femminile italiano torni a produrre le grandi campionesse che abbiamo avuto negli ultimi 15 anni.