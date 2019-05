Del Potro sopravvive con Nishioka, Thiem soffre più del previsto ma passa con Bublik. Zverev avanti

J. M. Del Potro b. Y. Nishioka 5-7 6-4 6-2 6-7 6-2

Dramma sfiorato, tennisticamente parlando, in pieno stile Del Potro. Il match di secondo turno dell’argentino finisce con un abbraccio tra Palito e Nishioka: il gigante di Tandil non aveva mai vinto al quinto set al Roland Garros e impiega tre ore e 46 minuti per aver ragione del giapponese. Sul 3-1 del primo set, Del Potro scivola e chiama subito il fisioterapista: l’apprensione è tanta e torna l’incubo del ginocchio che l’aveva costretto al ritiro dal torneo di Shanghai, all’operazione e al lungo stop. Alla ripresa dell’attività agonistica, l’argentino aveva incontrato e battuto proprio Nishioka a Delray Beach. Alla fine saranno 69 i suoi vincenti, uniti a 65 errori gratuiti e a una grande sofferenza. Paradossalmente Juan Martin Del Potro è più solido con il rovescio che con il dritto, misura eloquente del suo tennis odierno: il suo colpo gli consegna, però, al match-point il terzo turno contro Thompson.

Video - Roland Garros: Del Potro-Nishioka 5-7 6-4 6-2 6-7 6-2, gli highlights 02:59

D. Thiem b. A. Bublik 6-3 6-7 6-3 7-5

Ad aprire la giornata del tabellone maschile Dominic Thiem, che ha faticato non poco contro l’estro di Alexander Bublik. Il kazaco infatti ha mandato un po’ in confusione Thiem e l’ha fatto con una partita fantasiosa: seconde di servizio a 200km/h, ma anche servizi dal basso, smorzate e chi più ne ha più ne metta.

Video - Bublik serve dal basso e passa Thiem: beffa atroce per l'austriaco 00:20

Morale della favola Thiem non ha trovato un gran ritmo per tutto il corso della partita e si è ritrovato a lottare più del previsto. Il finalista dell’ultima edizione, sotto 2-5 nel 4° set, ha però avuto la forza di rientrare e in qualche modo chiudere per 7-5 la sua partita. Per Thiem al 3° turno c’è Pablo Cuevas, che ha sfruttato il ritiro di Edmund sul quando l’inglese era già comunque sotto 7-6 6-3 2-1.

Video - Roland Garros: Thiem-Bublik 6-3 6-7 6-3 7-5, gli highlights 02:58

A.Zverev b. M.Ymer 6-1 6-3 7-6

Aveva bisogno di una partita rapida e convincente Zverev, specie dopo le 4 ore di battaglia al primo turno con Millman. Ci è riuscito il tedesco, trovando però nel tennista svedese un avversario assai meno complicato rispetto alla solidità dell’australiano. Due set semplice, poi un po’ di paura al momento di chiudere, con Zverev che perde il servizio sul 5-4. Questa volta però nessun dramma per la testa di serie n°5 del tabellone, che domina il tie-break scappando subito 6-1 e poi chiude per 7 punti a 3. Per Zverev al terzo turno ci sarà Lajovic, giustiziere di Elliot Benchetrit in 3 set.

Video - Roland Garros: Zverev-Ymer 6-1 6-3 7-6, gli highlights 02:54

Gli altri risultati

Da segnalare la conclusione del match iniziato mercoledì, ovvero il derby argentino Leo Mayer-Schwartzman. Vince Mayer, imponendosi alla fine per 4-6 6-3 6-4 7-5. Bautista Agut liquida Fritz, Khachanov lascia un set a Barrere mentre per Coric è tutto facile contro Harris. Antoine Hoang fa fuori in quattro set Verdasco e raggiunge Monfils, vincitore della partita con Mannarino, in un altro derby francese.