Djokovic è troppo forte: Caruso sconfitto con onore

Salvatore Caruso lotta e non si fa umiliare, ma deve comunque cedere il passo a Novak Djokovic: la fiaba del siciliano si chiude al terzo turno del Roland Garros e agli ottavi ci va il serbo, che chiude per 6-3 6-3 6-2.

Video - Roland Garros: Djokovic-Caruso 6-3 6-3 6-2, gli highlights 02:44

Il punteggio potrebbe lasciar immaginare un dominio totale da parte del numero 1 del mondo, ma non è così: per Sabbo, che già era arrivato inaspettatamente a questo punto dopo aver sconfitto Jaume Munar al primo turno e aver addirittura demolito Gilles Simon al secondo, è già una vittoria essere arrivato così avanti e aver potuto sfidare il leader del ranking sul campo centrale del torneo su terra più prestigioso del mondo.

Sabbo lotta, si difende, attacca, trova dei bei colpi: la partita non è quella che ci si aspettava tra numero 1 e numero 147 del mondo. E in alcune occasioni, il siciliano si prende anche gli applausi di Djokovic.

Video - Gran punto in corsa di Caruso, Djokovic lo applaude 00:46

Nel primo set, Djokovic ottiene il break nel quarto game; poco dopo ha l'opportunità per ottenere il controbreak, ma Nole si difende e chiude il set con questo solo break di vantaggio.

Nel secondo parziale, la situazione non è molto diversa: il serbo ottiene il break per il 3-2 e nonostante Caruso continui a lottare, sul 5-3 si ritrova a servire per salvare il secondo set: non ci riesce, perché Djokovic trova una volée di rovescio bellissima e si aggiudica anche questa frazione di gioco.

Nel terzo set, Caruso prova subito ad alzare il ritmo e ottiene immediatamente una palla break, ma Djokovic è accorto e non si fa beffare. Pian piano, quindi, il ritmo dell'azzurro cala, mentre il serbo resta solido e costante e fa il break per il 4-2. Tiene il servizio confermando il break e manda Caruso a servire per salvarsi sul 5-2. L'ultimo game dura poco: Caruso commette un doppio fallo e regala due match point a Djokovic, che con un dritto fulminante sulla linea di fondo spiazza il siciliano e chiude i conti.

Gli errori non forzati di Caruso alla fine sono meno di quelli di Djokovic (29 contro 32), ma quello che pesa sono i vincenti di Nole (25 a 15) e il rendimento al servizio (8 ace di Djokovic e 2 doppi falli di Caruso). Adesso per Djokovic c'è la sfida con Jan-Lennard Struff.

Il tedesco supera infatti Borna Coric in una maratona durata 4 ore e 22 minuti e chiusasi ai vantaggi del quinto set con un punteggio pazzesco: 4-6 6-1 4-6 7-6(1) 11-9.