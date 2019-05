Djokovic spazza via Laaksonen in tre set e vola incontro a Caruso

Novak Djokovic era il favorito sulla carta e mantiene fede al pronostico: il serbo supera il secondo turno contro Henri Laaksonen vincendo 6-1 6-4 6-3.

Video - Roland Garros: Djokovic-Laaksonen 6-1 6-4 6-3, gli highlights 02:58

Numero 1 contro numero 104 del mondo: era difficile che lo svizzero potesse impensierire Nole, e in fatti così non è: l'incontro si chiude in un'ora e 33 minuti di gioco, senza particolari acuti e con un solo piccolo passaggio a vuoto da parte di Djokovic.

Del primo set c'è poco da dire: Djokovic vola via subito sul 5-0, concede un game a Laaksonen sul turno di battuta dello svizzero e poi va a chiudere 6-1 con un servizio ben piazzato.

Nel secondo set è tutto molto più equilibrato: si prosegue on serve fino al 2-2, poi Laaksonen concede un sofferto break al serbo e ottiene immediatamente il controbreak al game successivo. Djokovic però non ci sta e decide di alzare il ritmo: è di nuovo break che lo porta avanti 4-3. Si prosegue di nuovo on serve fino al turno di battuta di Djokovic, che chiude al primo set point costringendo l'avversario all'errore.

Video - Laaksonen, che botta! Lo svizzero scivola e finisce a terra contro Djokovic 00:44

Nel terzo set il game cruciale è già il primo: il serbo fa subito il break e da lì non si smuoverà più lo scarto di punteggio. Entrambi terranno infatti il proprio turno di battuta e sul 5-3 Djokovic va a servire per il match; il numero 1 costringe ancora una volta a sbagliare lo svizzero (con un dritto di recupero in corridoio) e conquista il terzo turno.

Sono ben 33 gli errori non forzati di Laaksonen, da sommare a quelli in cui è il serbo a "incastrarlo", mentre Djokovic appare particolarmente solido sulla propria seconda di servizio, in cui vince l'82% dei punti.