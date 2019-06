Djokovic strapazza Struff in un'ora e mezza: è ai quarti a Parigi per la decima volta di fila

Tutto troppo facile per Nole. Al numero 1 al mondo servono venti minuti per decifrare il tennis del 29enne tedesco Jan-Lennard Struff: sul 3-3 del primo set l’ottavo sul Philippe Chatrier si trasforma in un allenamento con pubblico pagante. Archiviato il 6-3 6-2 6-2 il talento di Belgrado riscrive la storia dello Slam all’ombra della Tour Eiffel: mai nessun giocatore era riuscito a raggiungere i quarti di finale per dieci anni consecutivi. Nemmeno Nadal: il mancino di Manacor ha interrotto la striscia positiva nel 2016 con il ritiro al terzo turno contro il connazionale Granollers. Il serbo ora si può preparare alle battaglie dei prossimi giorni: il suo prossimo avversario uscirà dalla sfida tra il nostro Fabio Fognini e la testa di serie numero 5 Alexander Zverev.

Nole e “Struffi” (così lo chiamano i suoi amici) si sono incontrati solo una volta in carriera, sul cemento di Doha nel gennaio del 2017. All’epoca vinse Djokovic 7-6 6-3. Da allora il tedesco ne ha fatta di strada: lo scorso maggio ha raggiunto il suo best ranking (44° Atp) e a fine Roland Garros sfiorerà i top40. Il suo 2019 si è aperto con le migliori aspettative grazie alle vittorie con giganti del circuito come Zverev, Cilic e Tsitsipas e nella sua prima settimana parigina ha fatto fuori Shapovalov e Coric. Proprio quest’ultima partita può essere l’unica attenuante per giustificare il tracollo così netto con il numero 1: con il croato il 29enne teutonico l’ha spuntata sull’11-9 del quinto set dopo quattro ore e mezza di gioco.

Video - Roland Garros: Djokovic-Struff 6-3 6-2 6-2, gli highlights 03:08

Il secondo match di giornata sullo Chatrier si apre in assoluto equilibrio: Struff sfodera il suo colpo preferito, il servizio potente, che abbina alla discesa a rete con volèe e riesce a portare ai vantaggi un paio di game con il serbo al servizio. Sul 3-3 Nole fa valere la legge del più forte e inaugura una striscia di 7 game consecutivi vinti che si interromperà solo sul 4-0 del secondo set, a partita ormai compromessa. Il tedesco si ritrova sotto di due set in un’ora: il tabellino dei punti conquistati in risposta nella seconda frazione è impietoso, appena 2! Il terzo set è una formalità: Nole sale in cattedra, Struff alza bandiera bianca. Il numero 1 al mondo accede ai quarti assieme a Federer e Nadal: dei tre solo il maiorchino finora ha lasciato un set per strada. Se il buongiorno si vede dal mattino, nei prossimi giorni ci si diverte.

K. Nishikori b. B. Paire 6-2, 6-7(8), 6-2, 6-7(8), 7-5

C’era ancora un ottavo di finale in sospeso da domenica a causa dell’interruzione per oscurità figlia della battaglia tra Wawrinka e Tsitsipas, finita dopo cinque ore e nove minuti. Sarà Kei Nishikori l’avversario di Rafa Nadal ai quarti: finisce 6-2, 6-7(8), 6-2, 6-7(8), 7-5 in 3 ore e 55 minuti la sfida contro Benoit Paire che va a casa con molti rimpianti, considerato il vantaggio di 4-1 e 5-3 nel quinto e decisivo set. I primi quarti di finale negli Slam sfumano così, ancora una volta, per il tennista francese.