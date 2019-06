Djokovic strapazza Struff in un’ora e mezza: è ai quarti a Parigi per la decima volta di fila

Tutto troppo facile per Nole. Al numero 1 al mondo servono venti minuti per decifrare il tennis del 29enne tedesco Jan-Lennard Struff: sul 3-3 del primo set l’ottavo sul Philippe Chatrier si trasforma in un allenamento con pubblico pagante. Archiviato il 6-3 6-2 6-2 il talento di Belgrado riscrive la storia dello Slam all’ombra della Tour Eiffel: mai nessun giocatore era riuscito a raggiungere i quarti di finale per dieci anni consecutivi. Nemmeno a Nadal: il mancino di Manacor ha interrotto la striscia positiva nel 2016 con il ritiro al terzo turno contro il connazionale Granollers. Il serbo ora si può preparare alle battaglie dei prossimi giorni: il suo prossimo avversario uscirà dalla sfida tra il nostro Fabio Fognini e la testa di serie numero 5 Alexander Zverev.

