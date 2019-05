Due generazioni di Ruud, un ventennio di Federer: la pazza storia del terzo turno di Re Roger

Il terzo turno tra Roger Federer e Casper Ruud non sarà una partita come tutte le altre. Lo svizzero, oltre ad essere l’idolo del Next Gen norvegese è anche una vecchia conoscenza di famiglia. Già, perchè il padre del tennista classe 1998 ha già incontrato lo svizzero sui campi del Bois de Boulogne. Siamo al Roland Garros del 1999: il talento di Basilea ha 17 anni e fa il suo debutto come wild card contro l’americano Patrick Rafter perdendo in quattro set. Negli stessi giorni Christian Ruud, numero 35 degli anni Novanta, arriva fino al terzo turno dello Slam francese. Oggi Christian, coach di Casper, si accomoderà in tribuna per tifare il figlio e penserà a quanto può essere magico il tennis. E a quanto sia sorprendente la carriera di Federer, alla sua 72° apparizione in uno Slam.

Queste le parole di Roger poche ore prima del match dal sapore di passato:

" Sono emozionato. Conosco forse più suo padre di lui, anche se non ho mai affrontato neanche Christian. So che è molto migliorato negli ultimi anni e che gioca molto bene sulla terra. Non so chi sia stata la sua fonte di ispirazione, ma per me fu speciale giocare contro Sampras a Wimbledon quando avevo 20 anni. Devi mettere tutto in campo e goderti il momento. "

E Casper se lo godrà fino all’ultimo secondo.