Fabio Fognini in Top 10 e raggiante: "È il compimento di un sogno"

Fabio Fognini è il terzo italiano a fare il proprio ingresso nella top ten nell'era open. In passato sono stati infatti due i giocatori italiani a raggiungere tale traguardo da quando è stata istituito il ranking ATP nel 1973. Il migliore degli azzurri è Adriano Panatta, giunto al numero 4 nel 1976, l'anno della conquista degli Internazionali d'Italia e del Roland Garros. Dietro di lui c'è Corrado Barazzutti, salito fino al numero 7 nel 1978.

" Raggiungere la top ten è un po' il compimento di un sogno "

Fabio Fognini commenta così, come riporta la Federtennis, il suo ingresso nella top ten del ranking ATP, terzo italiano a riuscirci nell'era open dopo Barazzutti e Panatta. "Mi rivedo bambino sul campo da tennis con la racchetta più grande di me e penso: 'Ne ha fatta di strada questo bambino'. In questo momento sono felice e il ringraziamento va alla mia famiglia, a mia moglie e mio figlio, agli amici e a tutte le persone che mi sono sempre state vicino - ha raccontato il tennista ligure - Lunedì sarà emozionante vedere il numero 10 accanto al mio nome. Questo è un piccolo grande tassello che si aggiunge ad altri e mi spinge a continuare a dare tutto me stesso per questo sport che amo".