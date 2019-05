Si prevedeva che il match tra Oscar Otte e Roger Federer potesse durare poco e così è stato: in un'ora e 36 minuti lo svizzero chiude la pratica con Oscar Otte e vola al terzo turno, dove affronterà Casper Ruud, che ha superato il nostro Matteo Berrettini.

Video - Tutti i segreti del rovescio in slice di Roger Federer in 60 secondi 00:58

La partita va secondo copione: Otte tira forte, Federer però riesce a intuire spesso le intenzioni dell'avversario e soprattutto ha una rapidità di piedi fantastica, tanto da riuscire in più di un'occasione a spostarsi sul dritto (come faceva spesso a inizio carriera) per colpire più angolato. La sfida si risolve con tre break, uno per set.

Nel primo parziale il game decisivo è il decimo: con Federer che sceglie di servire al sorteggio, sul 5-4 il tedesco va in battuta per salvare il set e sul set-point il suo dritto scomposto finisce in rete.

Video - Roland Garros: Federer-Otte 6-4 6-3 6-4, gli highlights 02:55

Parziale quasi fotocopia nel secondo set, anche se il break arriva all'ottavo game: Federer si ritrova avanti 5-3, va a servire per il set e, dopo aver salvato due palle-break, chiude con un dritto angolatissimo che costringe Otte a sbagliare.

Video - Federer: "Sono sempre riuscito a controllare gli scambi, mi sono divertito" 02:33

Nel terzo set è Otte a iniziare al servizio e a costringere Federer a inseguire; sul 2-1, il tedesco ottiene anche due palle-break, ma non le sfrutta. Sul 4-4, Federer non spreca l'occasione e sul break-point risponde profondo, mentre il dritto di Otte è lungo. Federer va a servire per il match e al match-point si apre bene il campo con un dritto d'attacco, viene avanti sul recupero poco incisivo dell'avversario e chiude con una volée smorzata comoda di rovescio.