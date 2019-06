Federer-Nadal: la storia dei loro duelli sulla terra, agli albori di una rivalità leggendaria

Basta sussurrare Federer-Nadal e il mondo si ferma. La semifinale del Roland Garros 2019 ci riporta indietro nel tempo ricordandoci, ancora una volta, l’enorme privilegio di aver vissuto nell’epoca in cui lo svizzero e il maiorchino hanno portato il tennis in un’altra dimensione, elevando questa disciplina nel rispetto reciproco.

38 capitoli di storia

Federer-Nadal oggi è un contenitore di storia: la spinta motivazionale che ha portato l’uno a superare i propri limiti, stimolato dalla grandezza dell’altro, ha radici profonde. Un arco temporale che dal 2004, quando un ragazzino proveniente da Manacor batté 6-3 6-3 il numero 1 del mondo, alla finale di Shanghai 2017, ultimo atto di cinque recite favorevoli al vincitore di 20 Slam, porta in dote 38 capitoli.

La prima sfida al Roland Garros

La loro storia sulla terra battuta ha plasmato la leggenda dello spagnolo, ma sarebbe riduttivo leggere i numeri del dominio e fermarsi lì. FedererNadal - ormai sembra diventata una parola sola - sul rosso è molto di più. Il primo incrocio è proprio a Parigi, nella semifinale del 2005: lo svizzero ha già quattro major in bacheca ma quel 19enne con canotta e pinocchietto è definitivamente esploso. In semifinale - allora come oggi per un cerchio che si chiude - Rafa impiega due ore e 47 minuti per infliggere la prima grande delusione a Roger. Due giorni più tardi inaugurerà il suo dominio senza fine sulla terra, contro Mariano Puerta, per il primo trionfo al Roland Garros.

Parigi in 5 atti:

Il 2006: il punto più alto sulla terra battuta

Il 2006 è l’anno migliore della carriera di Federer: 12 titoli in bacheca, 92 successi e cinque sconfitte totali, 16 finali raggiunte in 17 tornei stagionali, 27 vittorie e un solo ko negli Slam. Quell’unica macchia è a Bois de Boulogne, ma è doveroso fare un passo indietro. La finale di Roma è, infatti, la partita più bella mai giocata da questi due fenomeni a modesto parere di chi scrive. La finale di Wimbledon 2008, replicherete voi? Nell'epilogo degli Internazionali d'Italia, si misurano la miglior versione di Federer nella storia e quella già senza rivali di Nadal sulla terra battuta. Il risultato è cinque ore e sei minuti di tennis da tramandare ai posteri.

La magia del Foro

Federer ha 24 anni ed è all’apice delle sue forze. Ha già vinto sette titoli dello Slam. Nadal ha 19 anni ed è nel mezzo di quella incredibile serie di 81 partite vinte di fila sulla terra rossa: è alla ricerca della 53esima. Dopo una serie di ribaltamenti si arriva al momento di non ritorno: Nadal serve sul 5-6 15-40 del quinto set (all’epoca c’erano i Masters Series e le finali erano tre set su cinque). Due match-point per Federer e, sul secondo, il dritto lungolinea dello svizzero esce di poco. Lo avrà rigiocato mille volte nella sua mente perché, al tie-break, avanti 5-3, il basilese si fa rimontare: Nadal, al contrario, non perdona. Finisce 6-7(0) 7-6(5) 6-4 2-6 7-6(5). È una delle tre sfide in cui il vincente fa meno punti del perdente, insieme a Dubai 2006 e agli Australian Open 2009, ma nel tennis non tutti i punti valgono uguale.

The king of clay

A Parigi il verdetto non cambia: il gancio mancino scava i solchi sul rovescio dello svizzero, in quella diagonale che negli anni fa diventare questa sfida sempre più squilibrata, almeno sul rosso, dove il servizio del re pesa meno. Nel 2007 Federer interrompe ad Amburgo, sempre in finale, la serie delle 81 vittorie di Nadal: si gioca indoor e le condizioni di gioco sono più inclini a Roger (2-6 6-2 6-0). The king of clay lascia le briciole vendicandosi dello smacco subito, in particolare nella finale del Roland Garros 2008: 6-1 6-3 6-0 in un’ora e 48 minuti. Federer si libera del fardello dello Slam parigino un anno più tardi, complici le vesciche del maiorchino e Robin Soderling, e poche settimane prima, a Madrid, si toglie un altro sfizio: è 6-4 6-4 Roger in finale. Resteranno due le gioie dello svizzero contro le 13 del mancino di Manacor sull’amata polvere dorata. L'ultimo atto di Parigi, nel 2011, è appassionante. Federer è fresco di capolavoro in semifinale contro un Djokovic praticamente incontrastabile nel 2011, ma dopo tre ore e 40 di battaglia si arrende: Nadal fa sei ed eguaglia Borg al Roland Garros. Ne vincerà altri cinque. A Roma, nel 2013, l'ultimo squillo assordante di Rafa: per Federer il Foro resterà tabù.

La leggenda si rinnova

Gli ultimi cinque incontri indicano un'inversione di tendenza, con Roger Federer capace di reinventare il suo tennis e di trovare l’antidoto, anche su quella diagonale indigesta, alla nadalite: un piatto corde più grande, il serve and volley, la SABR, la sublimazione del rovescio a una mano. La finale degli Australian Open 2017 è olio su tela. Sulla terra il grande favorito è sempre lo spagnolo, ma i numeri vanno letti e spiegati. La grandezza dell'uno è legata a quella dell'altro e si è consacrata così, nel rispetto vicendevole. "Se sono tornato sulla terra, era per giocare contro Rafa", ha ricordato Roger in conferenza stampa. La forza dell'eleganza contro l'eleganza della forza, ancora una volta. Comunque vada, sarà un privilegio poter aggiungere un nuovo capitolo, il 39esimo, di storia.