Federer, pioggia e poi gloria: sconfitto Wawrinka, sarà semifinale con Nadal!

dall'inviato a PARIGI - Solo Roger Federer. E’ sempre, solo, Roger Federer. Almeno quando si tratta di raccontare imprese in qualche modo incredibili, come questa semifinale al Roland Garros 2019. Sì perché lo svizzero qui non si presentava da 4 anni; e pronti-via è tornato tra i primi quattro. Ma soprattutto perché nel riuscirci è venuto a capo di una partita tostissima contro l’amico Stan Wawrinka, avversario ritrovato; quasi sempre sì battuto, ma che qui conservava in fondo un ricordo dolcissimo, quello di un match, nel 2015, in cui non c’era davvero stata storia.

Per avere la meglio dopo più di 3 ore e mezza di battaglia Federer ha avuto bisogno di tutto il suo repertorio; tra cui anche un’interruzione per pioggia che in qualche modo ha lavato via una specie di sortilegio: quelle delle palle break non convertite. Già, perché per quanto Federer avesse dato l’impressione per 3 ore e 17 di avere qualcosa in più rispetto a Wawrinka, al n°1 di Svizzera era sempre mancato l’ultimo passo: quello delle conversione delle palle break. Il pietoso 1/16 era infatti un risultato che aveva costretto Federer a una tosta battaglia con il buon Stan, con quest’ultimo – giusto sottolinearlo – comunque sempre molto solido ogni qual volta si trattasse di giocare sul filo del rasoio.

Video - Volée di dritto a campo aperto: Federer vince così la sua sfida con Wawrinka 01:08

E’ servita poi, appunto, la pioggia, per cambiare in qualche modo le carte in tavola. Con la partita interrotta sul 3-3 del quarto set, Federer, al rientro in campo, è stato improvvisamente chirurgico nel prendersi ciò che finalmente servisse: alla seconda chance concessa da Wawrinka, il break per il 5-4 e la possibilità di servire per la semifinale.

Prima di quello, un match in cui Roger era partito meglio ma nel quale Wawrinka aveva certamente avuto il merito di ripresentarsi in maniera solida, sia dal punto di vista del gioco, che dal punto di vista mentale e senza dubbio in quello fisico, vera incognita alla vigilia di questo match. Il buon Stan infatti era atteso al varco dopo la maratona di 5 ore e 9 minuti con Tistsipas agli ottavi, che ne aveva drenato le energie in una giornata per altro il cui termometro era stato costantemente oltre i 30 gradi. Federer era comunque riuscito a far suo il primo set al tie-break nonostante le 4 palle break non sfruttate spalmate in 3 giochi diversi.

Video - Scambio da manuale tra Wawrinka e Federer: passante di Stan e volée fenomenale di Roger 00:29

La reazione di Wawrinka era arrivata immediatamente nel secondo parziale, sfruttando – a differenza di Federer – la prima chance concessa dall’avversario in tutto il match. Dimostrando in un attimo la vecchia ma sempre valida regola del tennis: tempismo e cinismo fanno tutta la differenza del mondo.

Lo spartiacque però è stato senza dubbio il terzo set, in cui Federer non solo aveva visto svanire tante opportunità, ma in cui era anche andato sotto di un break. Scappato 4-3 e servizio però Stan non è riuscito a forzare l’allungo che avrebbe forse cambiato la storia di questa semifinale; e subito il controbreak, Wawrinka, aveva dovuto cancellare anche due set point nel turno successivo.

Video - Difesa e volée vincente di Federer: Wawrinka spiazzato 00:44

Il resto, come sempre, è stato prodotto dall’affilato rasoio di Federer, bravo in qualche modo a farsi più concreto anche nel secondo tie-break e piazzare una bella spallata, almeno nel punteggio, alla partita.

La pioggia, poi, è arrivata dall’alto a cambiare definitivamente le carte in tavolo dei giochi. L’interruzione sul 3-3 – con Federer che non sfruttava la quindicesima palla break su 16 della sua partita – e il nuovo ingresso in campo a scrivere un’altra storia.

Video - Rovescio straordinario di Federer sull'accelerazione di Wawrinka: è il colpo più bello del primo set 00:52

Una storia che ci ha consegnato la 39esima edizione del ‘Fedal’, la partita più attesa, più voluta, più tifata, più sperata della storia del tennis contemporaneo. Un incrocio di stili in cui Nadal, 11 volte vincitore di questo torneo, conduce su Federer per 23 a 15 ma che ancora una volta regala grandi spunti di discussione. Se è vero infatti che nei 5 precedenti incroci giocati qui ha sempre vinto Rafa, nelle ultime 5 partite disputate tra i due ha sempre vinto Federer. Un’epica che in qualche modo ci accompagnerà fino a venerdì, quando i due eroi più amati della racchetta si sfideranno ancora una volta. In casa di Rafa, chiaramente, ma con un Federer che sembra essere spinto qui a Parigi da una strana aurea. E per questo meno scontata di quanto dica la logica e la razionalità delle consuete analisi tecniche.

Ringrazia anche Fabio Fognini: la Top10 adesso è ufficiale

Quel che è certo è che sarà uno spettacolo. A cui assisterà certamente anche Fabio Fognini. Perché citiamo il ligure? Molto semplice. La vittoria di Federer su Wawrinka consegna a ‘Fogna’ da lunedì il matematico ingresso in Top10: è solo il terzo giocatore nella storia della racchetta azzurra a riuscirci dopo le leggende Adriano Panatta e Corrado Barazzutti. Complimenti anche a lui.