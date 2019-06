Federer vs Nadal, atto XXXIX: ecco perché questa volta potrebbe essere diverso

Se dovessimo basarci solo sui numeri, sarebbe un ‘buonanotte a tutti e arrivederci alla prossima premiazione di Rafael Nadal’. D'altra parte, quando si parla di terra rossa, da quindici anni, i conti vanno fatti con Rafael Nadal. Un uomo in grado, in un certo senso, di sconfiggere persino la matematica. 22-0, ad esempio, è il percorso di Nadal in questo torneo della semifinali in poi. 91-2, invece, è l'inimitabile bilancio complessivo di Rafa su questi campi.

Eppure, la semifinale contro Roger Federer, partita che l’iconica copertina de l’Equipe di mercoledì ha titolato come ‘Venerdì santo’ – accaparrandosi a parere di chi vi scrive queste righe il premio per titolo dell’anno – lascia aperto a un certo alone di incertezza percepibile al di là di quelle che siano le statistiche e le analisi tecniche.

Perché se si valutano di nuovo i numeri, rientriamo ancora una volta nel più impietoso dei discorsi. Il ‘Fedal XXXIX’ parla chiaro: 23-15 Rafa, che si trasforma in 13-2 sul rosso e 5-0 quando si è giocato questo torneo. Federer, in sostanza, ha vinto solo a Madrid 2009 e Amburgo 2007. Hai voglia dire che ci sarà una partita. Eppure...

Eppure, ciò che sta accompagnando Federer nella corsa a questo incredibile appuntamento è una sorta di aura magica di difficile spiegazione. Tocca percepirla, dal vivo, per comprenderla. E’ nel suo approccio sereno a questo Roland Garros; è nelle sincere parole di un quasi quarantenne con la luce negli occhi e la voglia di provare a sorprendere tutti ancora una volta.

Sono state, infatti, due conferenze stampa estremamente diverse quelle di Federer e Nadal dopo i rispettivi successi su Wawrinka e Nishikori. Rafa, come spesso accade, ha lasciato zero spazio alle invalicabili linee in cui è solito rimanere. Le consuete frasi di rito sul confronto, la volontà di non volersi esporre troppo... E un’unica - sostanzialmente - indicazione interessante: quella sulla tattica che adotterà Federer.

" Penso che giocherà aggressivo, cambiando il ritmo, venendo tanto a rete. Almeno questa è la mia sensazione, ovvero che proverà a giocare in questo modo; anche perché è così che sta giocando in questo periodo, lo sta facendo bene e soprattutto ha il tennis per poterlo fare. "

Una dichiarazione non solo interessante, ma totalmente condivisibile. Il piano di battaglia di Federer sarà senza dubbio quello indicato da Nadal, come del resto raccontano anche i numeri raccolti nella sfida con Wawrinka. Lo svizzero è sceso verso il net 60 volte, vincendo il punto in 41 casi: il 68%. Ma non solo. In 3 ore e mezza di partita la media degli scambi è stata di 3.34 colpi: roba, più che da terra, degna di Wimbledon.

Video - Nadal: "Io e Federer condividiamo i momenti più importanti della carriera sul campo" 00:24

Se dunque tutto sarà destinato a ruotare sul come Rafa sarà in grado di tenere lontano Roger dalla rete – top sul rovescio dello svizzero e qualità nei passanti, il solito ingrediente di sempre – il resto come detto è nella mistica che pare girare intorno alla figura di Federer in maniera ancor più percepibile del solito. Sono infatti almeno tre i passaggi interessanti del renano sulla questione ‘Nadal’. Li citiamo testualmente punto per punto.

" Come contro ogni altro giocatore, c’è sempre una possibilità. Altrimenti nessuno verrebbe allo stadio a vedere una partita di tennis se si conoscesse già il risultato. Penso sia il bello dello sport: ogni match deve essere giocato prima di capire come vada a finire. "

E poi ancora:

" Quando mi sono iscritto sapevo che probabilmente sarebbe accaduto. Quando giochi sulla terra, devi avere a che fare con Rafa. Se avessi avuto in mente qualcosa di diverso, se avessi avuto in mente che in fondo avrei potuto non incontrarlo, non mi sarei nemmeno iscritto ai tornei sulla terra. Penso che questa cosa anzi mi abbia aiutato a giocare così bene in questo torneo. "

E’ un Federer insomma carico e desideroso di affrontare Rafa. E per una volta – forse la prima volta di sempre nella storia di questa rivalità – pare essere lo svizzero il più contento dei due a dover fronteggiare l’altro. A spingere Federer potrebbe anche essere la sicurezza derivante dagli ultimi 6 confronti: 5 terminati con una vittoria elvetica; e il sesto con un ritiro del maiorchino, non al meglio fisicamente e probabilmente consapevole di cosa poi sarebbe successo in campo.

Video - Federer: "Se vuoi arrivare da qualche parte sulla terra devi passare da Nadal..." 00:36

Un Federer particolarmente stimolato, tonico, vivo, voglioso di volersi testare contro uno degli unici tabù della sua carriera: battere Rafael Nadal in quella che è la sua residenza più prestigiosa, il Philippe Chatrier.

Un’idea che lo stuzzica; e che l’elvetico sente evidentemente come più possibile del solito anche per un ultimo, interessante, passaggio della sua conferenza stampa. Quello riguardante la questione ‘mancini’.

" Una volta odiavo giocarci contro. Adesso amo farlo. E’ una sfida. E lui (Nadal n.d.r) è il più forte tra quelli che abbia mai affrontato. "

Roger Federer gioioso dopo la vittoria su Stan Wawrinka al Roland Garros 2019Eurosport

La questione, insomma, per una volta, pare per la portata dell'approccio psicologico di Federer poter trascendere il piano tattico del campo, spostandosi su un altro livello. Un livello dove lo svizzero si avvicina forte della migliore striscia di sempre contro Nadal, smanioso di affrontare una nuova sfida, spinto dal non aver nulla da perdere e particolarmente stimolato dalla nuova – e per certi versi inaspettata – opportunità di sfatare un tabù lungo una carriera.

Dall’altro lato, Nadal sembra essere incatenato invece all’inevitabile realtà dei fatti: quella dell'essere il favorito d’obbligo; quella di un uomo che insieme ai suoi incredibili record è condannato in qualche modo al fardello di dover vincere sempre e comunque. Un aspetto da non sottovalutare per un Fedal, atto XXXIX, che per una volta potrebbe davvero essere diverso da tutti gli altri.