Fognini sarà top 10 da lunedì prossimo, primo italiano dopo 41 anni

Fabio Fognini riscrive la storia del tennis italiano: l'azzurro è il primo italiano a entrare nella top 10 del ranking ATP 41 anni dopo l'ultima volta.

L'ultimo infatti fu Corrado Barazzutti nel 1978. Per la precisione, l'attuale capitano della Coppa Davis fu settimo in classifica il 21 agosto di 41 anni fa. Prima di lui, c'era riuscito anche Adriano Panatta, arrivato al numero 4 il 24 agosto 1976.

Per riuscire a entrare in top 10, per Fogna c'era una condizione necessaria che si sarebbe dovuta verificare: Stan Wawrinka non avrebbe dovuto vincere il Roland Garros. Nella sfida con Roger Federer, però, Stanimal ha perso in quattro set, quindi per Fognini il sogno si avvera e sarà numero 10 del mondo.

Da lunedì, perciò, Fabio potrà festeggiare un grandissimo traguardo per lui e per tutto il movimento tennistico italiano che, dopo anni di buio, sta crescendo e dando grandi soddisfazioni.