Fognini trionfa nel derby azzurro con Seppi in quattro set: il ligure accede al secondo turno

Fabio Fognini è il terzo azzurro ad accedere al secondo turno di Parigi. Dopo gli esordi vincenti di Berrettini e Caruso, il ligure ha avuto la meglio nel derby fraticidra con Seppi in quattro set. Sul vincitore del Masters 1000 di Montecarlo il tennis italiano ripone grandi aspettative per lo Slam all’ombra della Tour Eiffel: il suo percorso ora si incrocerà con l'argentino Federico Delbonis, numero 75. Con questo successo Fabio è virtualmente nella top10 del ranking Atp, almeno fino alla conclusione del match del tardo pomeriggio tra Karen Khachanov, che supera nel ranking aggiornato, e il tedesco Cedrik-Marcel Stebe.

Sulla terra rossa del Simonne Mathieu va in scena il derby numero 9 tra Seppi e Fognini: il bilancio è in perfetta parità (4-4), ma l’ultimo successo dell’altoatesino è datato 2010. E la differenza tra i due azzurri si vede fin dai primi scambi: il ritmo forsennato e la profondità dei colpi del talento di Arma di Taggia mettono in difficoltà l’altoatesino numero 71 del ranking Atp. Andreas è lento sulle gambe e commette tanti, tantissimi errori gratuiti. In un’ora e venti si ritrova sotto di due set (6-3 6-0), con quattro break e 7 game consecutivi Fognini.

Video - Roland Garros: Fabio Fognini-Andreas Seppi 6-3 6-0 3-6 6-3, gli highlights in 180 secondi 02:58

Nella terza frazione moto di orgoglio del 35enne di Bolzano: Seppi trova subito il break e sfodera il sui miglior tennis, alzando l’asticella del rischio. E l’audacia lo premia, complice un momentaneo rilassamento di Fognini: vola 3-0, si fa riprendere il break di vantaggio, ma sul 4-3 strappa nuovamente la battuta a zero a Fogna. La partita va al quarto set. I due azzurri tengono il servizio fino all’ottavo game, quando il numero 11 mette la freccia per il sorpasso. Fallito il primo match point, Fabio chiude alla seconda occasione utile con un servizio vincente. Con questa vittoria conquista il 50esimo match in un Major a fronte di 43 sconfitte, giunge al secondo turno del Roland Garros per la nona volta in carriera e festeggia nel migliore dei modi i suoi 32 anni.