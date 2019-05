Goffin strappa un set a Nadal, ma è lo spagnolo a conquistare gli ottavi

Se in sala stampa si dice che Casper Ruud avrà un avvenire, ma "deve giocare altre cento volte con Federer prima di capirci qualcosa", sono anche meno docili le frasi su David Goffin: uno che ha pure battuto Nadal alle ATP Finals, ma era round robin; che è stato numero 7 al mondo ma quest’anno, dalla semina su terra, ha raccolto pochissimo; che qui ha centrato i quarti solo tre anni fa, eppure sembra passata un’era.

Per lui e per Nadal, che invece nel 2016 si ritirava dal Roland Garros dopo 9 titoli, poi ne ha vinti altri due ed è campione in carica. Quindi il match del centrale di Parigi non si racconta se non con l'assolo rafaelita dei primi due set (l’altro non vince più di due punti in successione) e la cronaca di Rafa che prende la riga anche steccando in risposta.

Nel terzo parziale invece, Goffin gioca un bel tennis d’attacco uscendo bene dal servizio, fino a sorprendere Nadal nel nono game con gli sventagli di dritto. Infine il quarto set, quando il belga non esce ancora dalla partita eppur travolto dal ruggito di Rafa: piedi in campo e la terra trema sotto raffiche di topponi, qualche scambio a rete per il pubblico e match-point. Finisce 6-1, 6-3, 4-6, 6-3 in 2 ore e 49 minuti.

Così avremo una domenica santa di Federer e Nadal nella chiesa del tennis, fra il duomo Philippe Chatrier e la basilica Suzanne Lenglen. Saranno il primo contro Leonardo Mayer (3-6, 7-6, 6-4, 7-6 a Mahut) e Rafa con Juan Ignacio Londero (2-6, 6-3, 6-4, 5-7, 6-4 a Moutet). Due argentini con gli scalpi dei francesi, e Londero ha battuto anche Gasquet, per sedersi al tavolo dei sacri campioni.