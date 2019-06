Halep in scioltezza: demolita Tsurenko in 55 minuti

S. Halep-L. Tsurenko 6-2 6-1

Potrebbe essere un risultato anche più schiacciante, ma a Simona Halep va bene così. La rumena si libera in 55 minuti di Lesia Tsurenko e approda agli ottavi di finale per 6-2 6-1. Il primo set parte con le due avversarie che si strappano il servizio a vicenda fino all'allungo di Halep, che finamente tiene il servizio e va inesorabile a prendersi il set. La sua avanzata continu, anche perché Tsurenko ha qualche problemino fisico e chiama il medical timeout, che però non risolve la situazione di molto: Halep vola sul 5-0 e servizio. Proprio sul più bello, la numero 2 del mondo si disunisce e subisce il primo controbreak, ma sul proprio servizio, dopo aver annullato due match point, alla fine è costretta a cedere. Per Halep ora la vincente di Puig-Swiatek.

Video - Roland Garros: Halep-Tsurenko 6-2 6-1, gli highlights 02:58

