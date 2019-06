Il miglior Fognini dura solo un set: Zverev rimonta e conquista i quarti contro Djokovic

Dall'inviato a PARIGI - Si parla francese, ma è mancato l’effetto della Riviera. Da Monte Carlo a Parigi, svanisce l’effetto magico dell’aria di casa per Fabio Fognini, che dopo la grande vittoria sul rosso del Principato contro Alexander Zverev (e poi del torneo), non riesce a ripetersi anche al Roland Garros contro il giovane talento tedesco.

Eppure, almeno per un set, le cose sembravano essersi messa assai bene per Fognini, ottimo nel gioco da fondocampo e soprattutto molto attento nel saper sfruttare gli errori di uno Zverev rimasto sì con la testa – e con il servizio – alla partita di Monte Carlo. Lontanissimo dalla linea di fondo e decisamente in difficoltà in battuta (nonostante del vento dei giorni del Monte Carlo Rolex Masters non ci fosse presenza), Zverev è incappato in un primo set dove sostanzialmente l’ha vista poco e ha concesso molto. Mai una ricetta buona per attestarsi a grandi livelli; mai ingredienti sufficienti per venire alla meglio di un Fognini tutto sommato attento in avvio. Al di là del break e del controbreak che da 3-0 Fabio avevano portato il match sul 3-3; a non far tornare i conti di Zverev ci sono 5 doppi falli, compreso quello decisivo che ha lasciato a Fognini la possibilità di servire e poi chiudere il primo set.

Video - Smorzata eccezionale di Fognini: meglio di così non si può giocare 00:29

Da lì, però, è iniziata sostanzialmente un’altra partita. Un match in cui via-via il tedesco è riuscito a tamponare tutte le falle inizialmente mostrate nel suo gioco; e una partita dove Fognini, nei momenti chiave, è un po’ venuto a mancare. Il quinto game del secondo set, ad esempio, dove il ligure non è riuscito a sfruttare le 4 palle break concesse dal suo avversario; ma anche il gioco successivo, dove di contro, Zverev, strappando il servizio, è definitivamente entrato in partita. Strappato il set con un nuovo break per il 6-2, il match ha cambiato proprietà del terzo parziale, dove dopo aver perso il servizio Fognini non è riuscito a convertire – questa volta non per suo demerito – una preziosa palla del controbreak nel settimo game. Zverev infatti, piazzando l’ace, si garantiva così anche il terzo set. E lasciava a Fognini il complicato compito della rimonta.

Video - Capolavoro di Fabio Fognini: colpo impossibile da fondocampo 00:25

Un impegno che Fognini ha provato a portare a termine nel quarto set, quando calmando un po’ i suoi nervi (nervoso il ligure nel secondo e terzo parziale; dal campo non si è capito se lo fosse con il suo angolo, quello del tedesco o con uno spettatore) ha certamente trovato un miglior tennis. Un gioco che lo ha portato a palla break sia nell’ottavo game che nel decimo, ma sul quale in quelle occasioni è forse rimasto un po’ troppo passivo, consentendo a Zverev di tenere il servizio e portarsi fino al tie-break.

Lì, nel momento decisivo, la piccola differenza è stata in un doppio fallo. Il mini-break che ha garantito a Zverev l’accesso ai quarti di finale – eguagliando il suo miglior risultato negli slam, raccolto qui proprio lo scorso anno – è arrivato infatti con una frettolosa seconda di servizio lunga per il punto del 4-2.

Video - Fabio Fognini non molla: doppia smorzata meravigliosa 01:01

Per Fognini sfuma così la possibilità di questo ‘meledetto’ ingresso in Top10, che continua a essere questione tabù per il ligure. Ma anche l’occasione di eguagliare quei quarti di finale raggiunti qui nel lontano 2011 e mai più giocati. La sensazione che oggi si potesse in fondo fare resta tangibile anche al termine della partita, ma alla fine da riconoscere resta anche il valore di Zverev: un giocatore capace di crescere nel corso dell'incontro e di cancellare i ricordi negativi del recente passato. L’Italia del tennis perde invece il suo ultimo rappresentate in questo torneo.