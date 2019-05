La Bertens si ritira dal Roland Garros: salta la testa di serie n°4

Davvero sfortunata Kiki Bertens. Arriva a Parigi da testa di serie n°4 del torneo e forte dei bei risultati ottenuti sul rosso, come la vittoria a Madrid, la tennista olandese è subito costretta al ritiro.

Durante il match di secondo turno contro la slovacca Viktoria Kuzmova, la Bertens ha quasi subito alzato bandiera bianca. Sotto 3-1 nel primo set, l’olandese ha chiesto l’intervento del medico a cui ha dichiarato: “Non ho forze, non ho energia” mentre il corpo della tennista tremava chiaramente.

Il torneo perde così la quarta forza del seeding, che si aggiunge al ko della Kerber al primo turno.

Fuori per ritiro anche la canadese Bianca Andreescu. La testa di serie n°22 dà forfait il giorno prima di scendere in campo, aumentando in qualche modo il piccolo rimpianto di Giulia Gatto-Monticone. A volare al terzo turno senza giocare infatti è Sofia Kenin, con cui in qualche modo Gatto-Monticone era rimasta in partita a sorpresa grazie l’infinità di errori col dritto dell’americana. Fosse riuscita a batterla, si sarebbe ritrovata al 3° turno incassando 143mila euro di prize money: praticamente la metà di quanto raccolto dalla tennista azzurra in 17 anni di carriera nel circuito!