La finale femminile del Roland Garros sarà Barty-Vondrousova

A. Barty b. A. Anisimova 6-7 6-3 6-3

dall'inviato a PARIGI . E’ successo tutto e il contrario di tutto, come nella migliore delle ricette del tennis WTA. Mettiamola così, semplicemente elencando l’arco temporale degli eventi. Alle 11:03 è iniziata la partita. Alle 11:21 Ashleigh Barty era 5-0 nel primo set. Alle 11:39, ovvero 18 minuti dopo, Amanda Anisimova serviva per il primo set sul 6-5. Alle 11:52, dopo aver vinto gli ultimi 4 punti del tie-break, Amanda Anisimova chiudeva per 7-6. Meno di un 10 minuti più tardi, la 17enne tennista americana, vincendo 12 punti su 12 del secondo set, saliva 3-0. Poco più tardi, piazzando 6 game consecutivi, Ashleigh Barty rendeva il parzialone vincendo il secondo set per 6-3. A inizio terzo, Anisimova, scappava un break avanti. Poi, di nuovo, l’australiana, con un parziale di 6 giochi a 1, si conquistava la prima finale slam della carriera chiudendo questa incredibile altalena per 6-7, 6-3, 6-3.

No, non è stata una partita normale tra Barty e Anisimova. Non è stata banale. Non è stata logica. Ma è senza dubbio stata divertente e ricca di colpi di scena. Alla fine ha vinto la giocatrice più esperta e in qualche modo, pur nella sua follia degli eventi, più regolare nei momenti chiave. La Barty infatti ha avuto l’enorme merito di non perdere la calma nemmeno nell’incredibile parziale di 10 giochi a 1 che ha subito quando ormai era prossima a vincere il primo set, ovvero sul 5-0.

Una barty che ha rimesso a posto le idee, che è tornata a variare il suo gioco ma al tempo stesso spingere ogni qualvolta ne avesse un’occasione. E così, con questa ricetta, è riuscita a disinnescare le bordate di un’Anisimova ancora troppo irregolare. Un tennis più potente quella della classe 2001 statunitense, ma oggi troppo altalenante. Anisimova infatti ha avuto troppa fretta quando il più sembrava fatto, ovvero rimontare un primo set ormai perso e salire 3-0 nel parziale del secondo set. Un passaggio a vuoto ripetuto in egual misura anche nel terzo set, quando avanti di un break la 17enne Anisimova ha inutilmente perso energie e concentrazione per provare a chiedere un’interruzione per pioggia. Pioggia, leggerissima, che aveva condito a fasi alterne tutto il corso della partita.

Fa festa così la Barty, alla prima di sempre in una finale slam e prima australiana dalla mitica finale 2010 – quella tra Sam Stosur e Francesca Schiavone – ad arrivare qui in fondo. Sfiderà un’altra teenager: Marketa Vondrousova, già sconfitta due volte nei precedenti sia sull’erba di Birmingham nel 2017 che sul cemento di Cincinnati lo scorso anno.

M. Vondrousova b. J. Konta 7-5 7-6(2)

Marketa Vondrousova completa il suo capolavoro. La ceca classe 1999 per la prima volta è in finale in un torneo dello Slam. Svanisce, infatti, il sogno britannico di Johanna Konta che parte benissimo, ma poi subisce il ritorno della rivelazione del torneo.

L’inglese, efficace con il rovescio, infila 10 punti consecutivi, ma la ceca non si perde d’animo. Passata l’emozione, sul dritto sbagliato dalla sua avversaria, Vondrousova costruisce la sua ragnatela fatta di cambi e variazioni. Alla quinta palla-break arriva il 2-2 ma Konta è centrata e sul 5-3 si guadagna tre set-point.

Vondrousova rimonta, li cancella e non sbaglia più nulla fino al 7-5. Il secondo parziale vede un nuovo inizio positivo per la testa di serie numero 26: avanti 3-1, 4-2 e 5-4, Konta si fa nuovamente sorprendere sul più bello. La ceca, come in un film già visto, sfrutta il braccino dell’inglese e al tie-break chiude per 7 punti a 2: 7-5 7-6(2). Marketa Vondrousova è in finale a Parigi e arriva fin qui senza aver perso nemmeno un set. A inizio anno era la numero 67 del mondo, a inizio torneo la 38 e ora è già la numero 16 in attesa dell’ultimo atto a Bois de Boulogne.