La missione impossibile di Dominic Thiem: battere Nadal a Parigi è possibile?

Stando alle statistiche, no. Superare Rafael Nadal qui a Parigi è compito solo per pochi. A essere precisi, due nella storia: Robin Soderling, tutt’ora mito vivente dentro le mura del circuito ATP; e Novak Djokovic, bravo ad approfittare di uno dei peggiori Nadal nella sua lunga storia parigina. Già, perché battere Rafa qui non è compito per tutti, e al di là dello scarso numero degli atleti riusciti negli ultimi 14 anni di carriera – due, appunto – per frapporsi al mito del maiorchino la logica e i fatti continuano a narrare che ci sia bisogno di un’impresa.

Un’impresa che anche in questo Roland Garros non è riuscita nessuno. Consapevoli tutti della forza di Rafa e di un torneo dove lo spagnolo, come al solito, ha lasciato poco spazio alle chiacchiere e molto ai fatti. Fatti che dicono un solo set lasciato sul cammino verso la finale – al sempre onesto Goffin, continuamente alle prese con un rientro da tempo oggetto di attesa più che altro di tra i fan di culto – e tanti saluti a chi credeva fosse possibile frapporsi sulla storia del mito. Fra questi anche Roger Federer, capace per due set di giocare una delle sue migliori partite di smepre qui a Parigi ma nonostante tutto sconfitto senza colpo ferire: 3 set a zero anche a lui e arrivederci a ogni discorso.

E allora è davvero possibile battere Nadal qui a Parigi? La storia dice di no; il tennis dice di no; la voglia di avere una vera finale, per una volta, spinge verso Dominic Thiem. Non che l’austriaco si presenti con le migliori carte. Anzi, dei 3 precedenti qui, da registrare c’è solo un 9-0 nei set a favore di Rafa che puzza di bruciato per tutti quelli che domani avranno un posto sullo Chatrier. E allora? Allora non resta che affidarsi ai contro-numeri; a quella sorta di scaramanzia che della legge applicata ai fatti recita più o meno così: “non può sempre finire nella stessa maniera”. Per quanto la storia dica sì – 23-0 l’andamento dalle semifinali in poi nella storia di Rafa al Roland Garros – c’è anche un dato che illumina il tragitto di chi vuole crederci. 1. Thiem è il secondo migliore tennista ad aver battuto più volte di il buon Rafa sulla terra rossa – quattro – e 2. L’ultimo incrocio, a Barcellona, in un torneo dove il campo centrale porta il nome del maiorchino, a vincere è stato l’austriaco. Può davvero ripetersi anche a Parigi? Difficile a dirlo. E a secco parere di chi vi scrive queste righe, no.

Eppure c’è una chance per crederci. E forse più di una. L’ultimo incrocio, appunto; la voglia di sorprendere, senz’altro; e quell’aurea di ‘mito’ che solo chi è stato in grado di battere Rafa qui può accaparrarsi. Thiem è stato chiaro in conferenza stampa: mi affiderò all’adrenalina, perché non ci sarà spazio per la stanchezza. Difficile che basterà quello. Anche se la chance per credere a qualcosa in più è ciò che tutti si augurano. Nella volontà di lasciare un segno, dopo Soderling e Federer, che sarebbe solo il terzo in 15 anni di storia. Di per se, una medaglia d’onore, da aggiungere ai lustrini dell’eventuale trofeo.