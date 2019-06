La pioggia ferma il Roland Garros: tutti i match cancellati e posticipati a giovedì

Il programma del Day 11 del Roland Garros viene completamente rovinato dalla pioggia. Tutti i match previsti per mercoledì 5 giugno vengono, infatti, cancellati e rimandati a giovedì 6 giugno a causa delle incessanti precipitazioni su Parigi. Nello specifico, sarebbe stato da completare il programma dei quarti di finale con le seguenti sfide: Djokovic-Zverev, Thiem-Khachanov, Halep-Anisimova e Keys-Barty.

Dalle 14 l'inizio dei match è stato posticipato di mezz'ora in mezz'ora, ma alle 16:30 è arrivata la comunicazione ufficiale sul rinvio. Questa giornata persa potrà costituire un problema soprattutto per il tabellone femminile: le vincenti degli ultimi due quarti avrebbero, infatti, avuto già un solo giorno di riposo (Konta e Vondrousova hanno, invece, giocato martedì) e dovranno così smaltire la fatica molto velocemente anche in ottica semifinali. Attendiamo a breve anche il nuovo order of play.

Video - Roland Garros: Federer-Wawrinka 7-6 4-6 7-6 6-4, gli highlights 02:55

