Il 2019 di Thomas Fabbiano continua a non essere propizio. Non era certo oggi il giorno dell’impresa contro un avversario come Marin Cilic, un brutto cliente per chiunque per palmares ed esperienza. L’attitudine alla superficie del croato – non di certo uno specialista sull’indigesta terra battuta – lasciava un piccolo spiraglio di speranza ma il pugliese è in un momento negativo che si trascina da gennaio. Le sue ultime vittorie risalgono, infatti, agli Australian Open quando si issò fino al terzo turno, suo miglior risultato negli Slam anche a Wimbledon e agli US Open: dopo sono arrivate solo delusioni, tra qualificazioni ed esordi sempre da dimenticare.

Non è nemmeno la miglior versione di Cilic quella dell’esordio ma puntualmente il numero 98 del mondo spreca le occasioni offerte dal numero 13: dopo il contro-break del 3-3 nel primo parziale, Fabbiano si fa sorprendere e il braccio di ferro da fondo è una tassa da pagare.

Dopo il 6-3 del primo set, Fabbiano sopravvive a turni di servizio complicati e mette la freccia sul 5-4 del secondo parziale per chiudere e regalarsi un’altra partita: i rimpianti, però, si moltiplicano e il computo dei vincenti (saranno 32 a 8 per Cilic alla fine) sarà tanto penalizzante quanto eloquente insieme al 7-5 a favore del croato.

Il terzo set, con il break iniziale del numero 98 del mondo, si rivela un fuoco di paglia perché da quel momento Cilic vola fino al 6-1 finale in due ore e 10 minuti, con un parziale di 16 punti a zero fino al 15 pari del 5-1. Le cifre non mentono: 13 ace a zero per il croato e 28% di punti vinti con la seconda per Fabbiano. Numeri che contro un big-server diventano una condanna. Cilic spreca dunque poche energie e attende il vincente del match tra Dimitrov e Tipsarevic. Thomas Fabbiano può, invece, già pensare all'erba per dare una sterzata al suo 2019.