Nadal implacabile nel suo regno! Federer s'arrende 3 set a 0, 12esima finale a Parigi per Rafa

Non lo batteva da cinque anni e mezzo, dagli Australian Open 2014, e ha aspettato a lungo questo momento. La terra battuta è il regno di Rafa Nadal e l’ennesima prova di questa sentenza – chiara e inesorabile – arriva contro l’eterno rivale Roger Federer. Un tre set a zero che celebra ancora una volta l’onnipotenza sul rosso del mancino di Manacor, il tennista che più di chiunque altro ha legato indissolubilmente il suo nome a una singola superficie.

Nonostante il 5-0 nei precedenti al Roland Garros (13-2 in assoluto sulla terra), il capitolo 39 di questa leggendaria rivalità nasce sull’onda dei cinque successi consecutivi dello svizzero. L’illusione viene, però, spazzata via dall’evidenza di un divario piuttosto netto: nei primi due game si va ai vantaggi ma se Roger perdona, Rafa no.

Video - Federer-Nadal: Rafa vince il primo set con un rovescio incrociato da paura! 00:16

Le folate improvvise di vento condiziano il gioco e il campo pesante agevola lo spagnolo, ripreso dal vincitore di 20 Slam con il contro-break del 2-3. La forza di Nadal, oggi come in tutta la sua carriera, è alzare il livello dopo aver perso il servizio: Federer cancella cinque palle del 2-4 attingendo dal suo infinito repertorio, ma l'11 volte campione di Parigi è implacabile e alla sesta chance passa di nuovo.

Video - Federer porta a rete Nadal, poi lo trapassa con un rovescio chirurgico 00:31

Il rovescio incrociato di Nadal diventa un’arma letale, un colpo studiato per andare oltre la fatidica diagonale del dritto che un tempo era foriera di punti per Rafa, ma ultimamente un po’ più rischiosa dopo la rivoluzione del Federer duepuntozero e la capacità di affondare con il rovescio lungolinea.

Video - Nadal è un muro a rete, Federer non riesce proprio a bucarlo! 00:23

Gli oltre 10 minuti di game lanciano The King of clay che, con il rovescio stretto, chiude il primo set per 6-3. Federer non si perde d’animo, si carica a ogni quindici e ottiene il break del 2-0 mettendo pressione a Nadal. Colui che si ciba di pressione, però, non lascia mai scappare il suo avversario, nonostante la palla del 3-0, e rispolvera il gancio mancino per rispondere punto su punto. Il game del 4-4 è il riassunto fedele della sfida: lo svizzero dà fondo alle sue residue energie, ma il campione in carica gioca semplicemente troppo bene nel suo habitat naturale.

Video - Scambio infinito e infuocato tra Federer e Nadal: lo spagnolo esulta per ultimo! 00:51

Puntuale arriva l’allungo definitivo con profondità e precisione chirurgica, il break tagliagambe da 40-0 Federer: il 53% di prime palle in campo è una tassa troppo penalizzante per il vincitore dell'edizione 2009 nel secondo set, di fronte all’82% di Nadal. Il dato dovrebbe essere l’inverso per consentire allo svizzero di fare match alla pari e di conseguenza il terzo parziale è quello più sbilanciato. Sugli scambi lunghi, il mancino di Manacor raggiunge la perfezione e, in due ore e 25 minuti, conquista la finale per 6-3 6-4 6-2.

È solamente la terza vittoria di Nadal contro Federer in tre set, in match al meglio dei cinque set, dopo la finale di Parigi 2008 e la semifinale degli Australian Open 2014. Per la 12esima volta The King of clay raggiunge l’atto conclusivo del Roland Garros: forte di 92 successi su 94 partite giocate sul rosso parigino, darà la caccia al 12esimo sigillo e al 18esimo Slam per continuare ad alimentare il suo dominio senza tempo sulla terra battuta. Ed eterno resterà altresì il rispetto tra questi due straordinari interpreti della nobile arte della racchetta.