Nadal polverizza Nishikori: 6-1 6-1 6-3, il maiorchino è in semifinale

Una passerella, un allenamento agonistico, un'ora e 51 minuti di pura accademia. Rafa Nadal distrugge Kei Nishikori da pronostico e accede alla semifinale del Roland Garros per la dodicesima volta in carriera. Avviso ai naviganti: nelle 11 precedenti occasioni è arrivato il trionfo finale.

Il giapponese era reduce da due sfide terminate al quinto set e la seconda si è conclusa solo nella giornata di lunedì contro Benoit Paire: come puntualmente accade negli Slam, Nishikori vince faticosamente nei primi turni e poi arriva alla resa dei conti dinnanzi a un avversario superiore a lui per crollare - sempre che gli infortuni non gli costino forfait prematuri - trascinandosi fino all'inevitabile sentenza.

Video - Roland Garros: Nadal-Nishikori 6-1 6-1 6-3, gli highlights 03:01

Nadal domina dal primo all'ultimo quindici, sfruttando le carenze del suo avversario al servizio. I break arrivano copiosi e i punti vinti con la prima (il 44%) dal giapponese sono una miseria per tentare di fare match alla pari con il mancino di Manacor. Nishikori regala sussulti solo in risposta e sul 4-2 del terzo set, l'interruzione per pioggia diventa perfino seccante per la tabella di marcia dello spagnolo.

Video - Nadal: "Che emozione tornare di nuovo in semifinale! Il mio livello è buono" 01:26

Alla ripresa, la chiusura è servita sul 6-1 6-1 6-3 in un'ora e 51 minuti: Rafa Nadal dà appuntamento a Roger Federer, venerdì 7 giugno, per il capitolo 39 di una saga memorabile.