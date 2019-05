Order of play e programmazione tv del Day 1 del Roland Garros 2019

Il match del giorno

L.Sonego vs R.Federer (3)

Che esordio sul centrale per il nostro Lorenzo. E che ritorno per Roger Federer, che si ripresenta a Parigi a distanza di 4 anni dall’ultima volta. Inutile dire che l’attesa sia proprio qui, per vedere il ritorno dello svizzero sulla terra rossa di un torneo dello slam. Sonego, senza pressioni, potrà provare a godersi il momento, divertirsi... E vedere cosa ne verrà fuori. L’exploit del Masters 1000 di Monte Carlo con i quarti di finale è un ricordo ancora vivo. Chissà cosa riuscirà a tirare fuori con Federer. Terzo match di giornata sul Philippe Chatrier.

Video - I match più belli della storia del Roland Garros: 2006, Rafa Nadal vs Roger Federer 10:51

Gli italiani in campo

T.Fabbiano vs M.Cilic (11)

M. Berrettini (29) vs P.Andujar

M. Cecchinato (16) vs N.Mahut

L.Sonego vs R.Federer (3)

Video - Alla scoperta di Matteo Berrettini: il nuovo talento del tennis italiano 15:20

Order of play Day 1: domenica 26 maggio 2019

** Court Philippe CHATRIER ** Dalle ore 11:00

Angelique KERBER (GER) [5] vs Anastasia POTAPOVA (RUS)

Stefanos TSITSIPAS (GRE) [6] vs Maximilian MARTERER (GER)

Lorenzo SONEGO (ITA) vs Roger FEDERER (SUI) [3]

Madison BRENGLE (USA) vs Karolina PLISKOVA (CZE) [2]

** Court Suzanne LENGLEN ** Dalle ore 11:00

Thomas FABBIANO (ITA) vs Marin CILIC (CRO) [11]

Kei NISHIKORI (JPN) [7] vs Quentin HALYS (FRA)

Fiona FERRO (FRA) vs Kristina MLADENOVIC (FRA)

Sloane STEPHENS (USA)[7] vs Misaki DOI (JPN)

** Court Simonne MATHIEU ** Dalle ore 11:00

Garbiñe MUGURUZA (ESP) [19] vsTaylor TOWNSEND (USA)

Marco CECCHINATO (ITA) [16] vs Nicolas MAHUT (FRA)

Venus WILLIAMS (USA) vs Elina SVITOLINA (UKR)[9]

David GOFFIN (BEL)[27] vs Ricardas BERANKIS (LTU)

** Court 1 ** Dalle ore 11:00

Petra MARTIC (CRO) [31] vs Ons JABEUR (TUN)

Janko TIPSAREVIC (SRB) vs Grigor DIMITROV (BUL)

Belinda BENCIC (SUI) [15] vs Jessika PONCHET (FRA)

Robin HAASE (NED) vs Philipp KOHLSCHREIBER (GER)

** Court 6 ** Dalle ore 11:00

Magdalena RYBARIKOVA (SVK) vs Johanna LARSSON (SWE)

Malek JAZIRI (TUN) vs Oscar OTTE (GER)

Bernarda PERA (USA) vs Kateryna KOZLOVA (UKR)

Jiri VESELY (CZE) vs Leonardo MAYER (ARG)

** Court 7 ** Dalle ore 11:00

Matteo BERRETTINI (ITA) [29] vs Pablo ANDUJAR (ESP)

Laura SIEGEMUND (GER) vs Sofya ZHUK (RUS)

Albert RAMOS-VINOLAS (ESP) vs Laslo DJERE (SRB) [31]

Jennifer BRADY (USA) vs Ivana JOROVIC (SRB)

** Court 13 ** Dalle ore 11:00

Casper RUUD (NOR) vs Ernests GULBIS (LAT)

Yafan WANG (CHN) vs Marketa VONDROUSOVA (CZE)

Prajnesh GUNNESWARAN (IND) vs Hugo DELLIEN (BOL)

Sara SORRIBES TORMO (ESP) vs Alison VAN UYTVANCK (BEL)

** Court 14 ** Dalle ore 11:00

Alexei POPYRIN (AUS) vs Ugo HUMBERT (FRA)

Svetlana KUZNETSOVA (RUS) vs Kristina KUCOVA (SVK)

Marton FUCSOVICS (HUN) vs Diego SCHWARTZMAN (ARG) [17]

Polona HERCOG (SLO) vs Aliaksandra SASNOVICH (BLR)[32]

