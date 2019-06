Order of play e programmazione tv del Day 10 del Roland Garros 2019

Il match del giorno

Stan WAWRINKA (SUI) [24] vs Roger FEDERER (SUI) [3]

Dove eravamo rimasti? Ai quarti di finale del 2015, Stan Wawrinka s'impose in tre set su Roger Federer prima di andare a conquistare lo Slam parigino in finale contro Novak Djokovic. È l'ultima vittoria dello svizzero di Losanna contro il fuoriclasse di Basilea e uno dei soli tre successi in assoluto contro i 22 del vincitore di 20 Slam. Insomma, se c'è una superficie dove la differenza tra i due è livellata è proprio la terra battuta, come confermano questi tre sporadici precedenti: resta da vedere se Stan The Man avrà smaltito le cinque ore e nove minuti di fatica contro Tsitsipas. Federer, dal canto suo, non ha lasciato fin qui nemmeno un set.

Video - Wawrinka, match-point da brividi! La pallina tocca la riga, applausi e abbraccio con Tsitsipas 01:18

Order of play Day 10: martedì 4 giugno 2019

** Court Philippe CHATRIER ** Dalle ore 14:00

Sloane STEPHENS (USA)[7] vs Johanna KONTA (GBR) [26]

Kei NISHIKORI (JPN) [7] vs Rafael NADAL (ESP) [2]

Video - Federer sale in cattedra: il punto più bello del match con Mayer, rovescio all'incrocio delle righe 00:22

** Court Suzanne LENGLEN ** Dalle ore 14:00

Stan WAWRINKA (SUI) [24] vs Roger FEDERER (SUI) [3]

Marketa VONDROUSOVA (CZE) vs Petra MARTIC (CRO) [31]

Video - Le dolci lacrime di Mahut dopo il ko: il figlio entra in campo e lo consola, standing ovation 01:24

Come posso guardare il Roland Garros su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di Player Eurosport - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso a tutti i campi parigini in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati al Roland Garros! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al secondo Slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

Tutti i campi del Roland Garros su Eurosport Player

La copertura TV di Eurosport