Order of play e programmazione tv del Day 11 del Roland Garros 2019

Il match del giorno

Novak DJOKOVIC (SRB) [1] contre Alexander ZVEREV (GER) [5]

I due giocatori si sono incontrati quattro volte in carriera con un perfetto equilibrio: due volte ha vinto Federer, due volte ha vinto Zverev. L'ultima volta si è imposto il numero 1 del mondo, ma era un'altra superficie: nel round robin delle finals dello scorso anno, Djokovic chiuse per 6-4 6-1 (ma fu poi Zverev a vincere il torneo). Nell'unico incontro sulla terra si impose per 6-4 6-3 nella finale degli Internazionali d'Italia del 2017. Ma quelli erano altri tempi e un altro Djokovic.

Order of play Day 11: mercoledì 5 giugno 2019

** Court Philippe CHATRIER ** Dalle ore 14:00

Simona HALEP (ROU) [3] vs Amanda ANISIMOVA (USA)

** Court Suzanne LENGLEN ** Dalle ore 14:00

Madison KEYS (USA)[14] contre Ashleigh BARTY (AUS) [8]

Dominic THIEM (AUT)[4] contre Karen KHACHANOV (RUS) [10]

