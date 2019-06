Order of play e programmazione tv del Day 12 del Roland Garros 2019

Il match del giorno

Novak DJOKOVIC (SRB) [1] vs Alexander ZVEREV (GER) [5]

Djokovic e Zverev si dividono la posta nei precedenti: il bilancio recita 2-2 con gli ultimi due incontri nel giro di quattro giorni alle Finals del 2018. Nel round robin s'impose il serbo, ma in finale trionfò il tedesco. In mezzo c’è un match a Shanghai favorevole al Djoker, ma il primo e fin qui unico incrocio sulla terra battuta andò in scena agli Internazionali di Roma, nel 2017: Zverev conquistò al Foro il suo primo storico Masters 1000.

Video - Djokovic e i ricordi di Instagram: dalla vittoria di Wimbledon alle coccole col piccolo Stefan 03:12

Order of play Day 12: giovedì 6 giugno 2019

** Court Philippe CHATRIER ** Dalle ore 12:00

Simona HALEP (ROU) [3] vs Amanda ANISIMOVA (USA)

Non prima delle 14:30

Novak DJOKOVIC (SRB) [1] vs Alexander ZVEREV (GER) [5]

Video - Top 5: i colpi più belli dei primi quarti di finale, Federer e Nadal incantano 01:29

** Court Suzanne LENGLEN ** Dalle ore 12:00

Madison KEYS (USA) [14] vs Ashleigh BARTY (AUS) [8]

Non prima delle 14:30

Dominic THIEM (AUT) [4] vs Karen KHACHANOV (RUS) [10]

Video - Le dolci lacrime di Mahut dopo il ko: il figlio entra in campo e lo consola, standing ovation 01:24

Come posso guardare il Roland Garros su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di Player Eurosport - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso a tutti i campi parigini in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati al Roland Garros! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al secondo Slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

