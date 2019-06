Order of play e programmazione tv del Day 13 del Roland Garros 2019

Il match del giorno

Il maiorchino (91 successi e due sconfitte al Roland Garros) affronta lo svizzero nel capitolo 39 della loro storia infinita: è 13-2 il bilancio sulla terra battuta, 5-0 a Parigi, a favore dello spagnolo. Dietro i numeri, però, c'è il racconto di come la grandezza dell'uno si è espressa attraverso quella dell'altro. Un arco temporale che dal 2004, quando un ragazzino proveniente da Manacor batté 6-3 6-3 il numero 1 del mondo, alla finale di Shanghai 2017, ultimo atto di cinque recite favorevoli al vincitore di 20 Slam, porta in dote la storia del tennis. Buon divertimento!

Order of play Day 13: venerdì 7 giugno 2019

** Court Suzanne LENGLEN ** Dalle ore 11:00

Ashleigh BARTY (AUS) [8] vs Amanda ANISIMOVA (USA)

** Court Simonne MATHIEU ** Dalle ore 11:00

Johanna KONTA (GBR) [26] vs Marketa VONDROUSOVA (CZE)

** Court Philippe CHATRIER ** Dalle ore 12:50

Roger FEDERER (SUI) [3] vs Rafael NADAL (ESP) [2]

Novak DJOKOVIC (SRB) [1] vs Dominic THIEM (AUT) [4]

