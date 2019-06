Order of play e programmazione tv del Day 14 del Roland Garros 2019

Il match del giorno

Novak DJOKOVIC (SRB) [1] vs Dominic THIEM (AUT) [4]

Sotto di un set e di un break, il numero 1 del mondo è in serio pericolo. Djokovic rischia grosso e in ogni caso recuperare per l’eventuale finale contro Nadal non sarà semplice. Entrambi saranno rimasti spiazzati dalla decisione degli organizzatori di rinviare il match. Chi riuscirà a raggiungere il mancino di Manacor?

Video - Thiem, difesa di ferro e palla corta deliziosa: il punto più bello dell'austriaco contro Djokovic 01:03

La finale femminile

Ashleigh BARTY (AUS) [8] vs Marketa VONDROUSOVA (CZE)

Una finale assolutamente inedita. A 19 anni e 11 mesi la ceca ha centrato la sua quarta finale in carriera (non male che sia già quella di uno Slam) e arriva forte di un percorso senza nemmeno un set lasciato per strada. La Barty, anche lei alla prima finale in un major, è la prima australiana dopo Samantha Stosur (US Open 2010) ad arrivare in fondo in uno Slam. In ogni caso sarà una storica prima volta.

Video - Match point da sogno per Vondrousova: palla corta e Konta ko, ceca in finale 00:34

Order of play Day 14: sabato 8 giugno 2019

** Court Philippe CHATRIER ** Dalle ore 12:00

Novak DJOKOVIC (SRB) [1] vs Dominic THIEM (AUT) [4] - Si riparte dal punteggio di 2-6 6-3 1-3

Non prima delle 15:00

Ashleigh BARTY (AUS) [8] vs Marketa VONDROUSOVA (CZE)

Jeremy CHARDY (FRA)/Fabrice MARTIN (FRA) vs Kevin KRAWIETZ (GER)/Andreas MIES (GER)

Video - La sportività di Nadal: Federer esce dal campo, Rafa smette di vestirsi per applaudirlo 00:25

Come posso guardare il Roland Garros su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di Player Eurosport - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso a tutti i campi parigini in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati al Roland Garros! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al secondo Slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

Tutti i campi del Roland Garros su Eurosport Player

La copertura TV di Eurosport