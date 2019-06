Order of play e programmazione tv del Day 15 del Roland Garros 2019

La finale maschile

Dominic THIEM (AUT) [4] vs Rafael NADAL (ESP) [2]

È la stessa finale dell’edizione 2018 del Roland Garros: Dominic Thiem contro Rafael Nadal, i due migliori interpreti del circuito sulla terra battuta. The King of clay conduce 8-4 nei precedenti (7-4 sul rosso), ma ha perso l’ultimo incontro, quest’anno a Barcellona. Già tre le sfide al Roland Garros con i seguenti verdetti: nel 2014 6-2 6-2 6-3, nel 2017 6-3 6-4 6-0, nel 2018 6-4 6-3 6-2, sempre a favore del mancino di Manacor. Di fronte l’11 volte campione a caccia del 12esimo sigillo a Parigi e del 18esimo Slam e l’austriaco che ha giocato una sola finale in un major. Nadal arriva riposato, Thiem è reduce dalla semifinale drammatica contro Djokovic terminata solo nel pomeriggio di sabato. Riuscirà l’austriaco a sovvertire un pronostico che sembra già scritto?

Video - Roland Garros: Thiem-Djokovic 6-2 3-6 7-5 5-7 7-5, gli highlights 02:59

Order of play Day 15: domenica 9 giugno 2019

** Court Philippe CHATRIER ** Dalle ore 11:30

Yingying DUAN (CHN)/Saisai ZHENG (CHN) vs Timea BABOS (HUN) [2]/Kristina MLADENOVIC (FRA) - Finale doppio femminile

Non prima delle 15:00

Dominic THIEM (AUT) [4] vs Rafael NADAL (ESP) [2]

Video - L'Angolo di Flavia: "Nadal impressionante con Federer! Djokovic-Thiem, errore dell'organizzazione" 09:20

Come posso guardare il Roland Garros su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di Player Eurosport - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso a tutti i campi parigini in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati al Roland Garros! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al secondo Slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

Tutti i campi del Roland Garros su Eurosport Player

La copertura TV di Eurosport