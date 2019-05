Order of play e programmazione tv del Day 2 del Roland Garros 2019

Il match del giorno

N.Djokovic (1) vs H.Hurkacz

Tanta curiosità per l’esordio del n°1 del mondo Novak Djokovic che sul centrale se la vedrà contro il classe 1997 Hubert Hurkacz. Il polacco è uno dei nomi più promettenti della nuova generazione e viene da discrete partite sul rosso a Madrid, con le vittorie su Pouille e De Minaur, ad esempio. I primi match sono sempre i più complicati; Djokovic arriva rodato, ma Parigi è sempre Parigi e varrà sicuramente la pensa dare un occhio alla sua partita.

Video - Roland Garros, la scheda di Novak Djokovic: palmares, caratteristiche tecniche e precedenti 00:52

Gli italiani in campo

S.Caruso vs J.Munar

G.Gatto-Monticone vs S.Kenin

Video - Alla scoperta di Matteo Berrettini: il nuovo talento del tennis italiano 15:20

Order of play Day 2: lunedì 27 maggio 2019

** Court Philippe CHATRIER ** Dalle ore 11:00

Caroline WOZNIACKI (DEN) [13] vs Veronika KUDERMETOVA (RUS)

Yannick HANFMANN (GER) vs Rafael NADAL (ESP) [2]

Novak DJOKOVIC (SRB) [1] vs Hubert HURKACZ (POL)

Serena WILLIAMS (USA) [10] vs Vitalia DIATCHENKO (RUS)

** Court Suzanne LENGLEN ** Dalle ore 11:00

Pauline PARMENTIER (FRA) vs Kiki BERTENS (NED) [4]

Sorana CIRSTEA (ROU) vs Petra KVITOVA (CZE) [6]

Jo-Wilfried TSONGA (FRA) vs Peter GOJOWCZYK (GER)

Dominic THIEM (AUT) [4] vs Tommy PAUL (USA)

** Court Simonne MATHIEU ** Dalle ore 11:00

Viktoria KUZMOVA (SVK) vs Alizé CORNET (FRA)

Mischa ZVEREV (GER) vs Richard GASQUET (FRA)

Stan WAWRINKA (SUI) [24] vs Jozef KOVALIK (SVK)

Barbora STRYCOVA (CZE) vs Samantha STOSUR (AUS)

** Court 1 ** Dalle ore 11:00

Kaia KANEPI (EST) vs Julia GOERGES (GER) [18]

Jessica PEGULA (USA) vs Ashleigh BARTY (AUS) [8]

Aljaz BEDENE (SLO) vs Borna CORIC (CRO) [13]

Jeremy CHARDY (FRA) vs Kyle EDMUND (GBR) [28]

** Court 4 ** Dalle ore 11:00

Lauren DAVIS (USA) contre Kristyna PLISKOVA (CZE)

Yannick MADEN (GER) contre Kimmer COPPEJANS (BEL)

Jaume MUNAR (ESP) contre Salvatore CARUSO (ITA)

Giulia GATTO-MONTICONE (ITA) contre Sofia KENIN (USA)

** Court 5 ** Dalle ore 11:00

Pablo CARRENO BUSTA (ESP) vs Joao SOUSA (POR)

Anastasia PAVLYUCHENKOVA (RUS) vs Mandy MINELLA (LUX)

Henri LAAKSONEN (SUI) vs Pedro MARTINEZ (ESP)

Mihaela BUZARNESCU (ROU) [30] vs Ekaterina ALEXANDROVA (RUS)

** Court 6 ** Dalle ore 11:00

Alexey VATUTIN (RUS) contre Corentin MOUTET (FRA)

Shuai ZHANG (CHN) contre Varvara LEPCHENKO (USA)

Elise MERTENS (BEL) [20] contre Tamara ZIDANSEK (SLO)

Maxime JANVIER (FRA) contre Pablo CUEVAS (URU)

** Court 7 ** Dalle ore 11:00

Johanna KONTA (GBR) [26] vs Antonia LOTTNER (GER)

Liudmila SAMSONOVA (RUS) vs Donna VEKIC (CRO) [23]

Sergiy STAKHOVSKY (UKR) vs Gilles SIMON (FRA) [26]

Denis SHAPOVALOV (CAN) [20] vs Jan-Lennard STRUFF (GER)

** Court 8 ** Dalle ore 11:00

Diane PARRY (FRA) vs Vera LAPKO (BLR)

Roberto CARBALLES BAENA (ESP) vs Alexandre MULLER (FRA)

Yulia PUTINTSEVA (KAZ) vs Rebecca PETERSON (SWE)

Radu ALBOT (MDA) vs Tennys SANDGREN (USA)

** Court 9 ** Dalle ore 11:00

Nikoloz BASILASHVILI (GEO) [15] vs Juan Ignacio LONDERO (ARG)

Reilly OPELKA (USA) vs Cristian GARIN (CHI)

Danielle COLLINS (USA) vs Tatjana MARIA (GER)

Alison RISKE (USA) vs Andrea PETKOVIC (GER)

** Court 10 ** Dalle ore 11:00

Miomir KECMANOVIC (SRB) contre Denis KUDLA (USA)

Astra SHARMA (AUS) contre Shelby ROGERS (USA)

Lloyd HARRIS (RSA) contre Lukas ROSOL (CZE)

Kurumi NARA (JPN) contre Dalila JAKUPOVIC (SLO)

** Court 12 ** Dalle ore 11:00

Filip KRAJINOVIC (SRB) vs Frances TIAFOE (USA) [32]

Guido ANDREOZZI (ARG) vs Guido PELLA (ARG) [19]

Aliona BOLSOVA (ESP) vs Vera ZVONAREVA (RUS)

Su-Wei HSIEH (TPE) [25] vs Viktorija GOLUBIC (SUI)

** Court 13 ** Dalle ore 11:00

Alex DE MINAUR (AUS) [21] vs Bradley KLAHN (USA) suivi de

Luksika KUMKHUM (THA) vs Anastasija SEVASTOVA (LAT) [12]

Dayana YASTREMSKA (UKR) vs Carla SUAREZ NAVARRO (ESP) [28]

Rudolf MOLLEKER (GER) vs Alexander BUBLIK (KAZ)

** Court 14 ** Dalle ore 11:00

Pierre-Hugues HERBERT (FRA) vs Daniil MEDVEDEV (RUS) [12]

Zarina DIYAS (KAZ) vs Audrey ALBIE (FRA)

Benoit PAIRE (FRA) vs Marius COPIL (ROU)

Marie BOUZKOVA (CZE) vs Bianca ANDREESCU (CAN) [22]

