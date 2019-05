Order of play e programmazione tv del Day 3 del Roland Garros 2019

Il match del giorno

J.Ostapenko vs V.Azarenka

Un po’ fuori dai radar dei soliti nomi, il match di giornata arriva nel tabellone femminile ed è quello tra due ex campionesse slam: Victoria Azarenka contro Jelena Ostapenko. La lettone, vincitrice proprio qui nel 2017, è crollata a livello di rendimento ma può provare a trovare qui le sensazioni che furono. Di contro Azarenka è finalmente in ripresa, ma deve guardarsi da un’avversaria potenzialmente insidiosa. Occhio dunque al terzo match del campo Simonne Mathieu, perché ci potrebbe essere gran battaglia.

Video - Azarenka in lacrime dopo la sconfitta: "Ho passato brutti momenti..." 00:59

Gli italiani in campo

S.Bolelli vs L.Pouille

F.Fognini vs A.Seppi

S.Travaglia vs A.Mannarino

J.Paolini vs D.Kasatkina

Video - Alla scoperta di Matteo Berrettini: il nuovo talento del tennis italiano 15:20

Order of play Day 3: martedì 28 maggio 2019

** Court Philippe CHATRIER ** Dalle ore 11:00

John MILLMAN (AUS) vs Alexander ZVEREV (GER) [5]

Naomi OSAKA (JPN) [1] vs Anna Karolina SCHMIEDLOVA (SVK)

Simona HALEP (ROU) [3] vs Ajla TOMLJANOVIC (AUS)

Taro DANIEL (JPN) vs Gael MONFILS (FRA) [14]

** Court Suzanne LENGLEN ** Dalle ore 11:00

Nicolas JARRY (CHI) vs Juan Martin DEL POTRO (ARG) [8]

Caroline GARCIA (FRA) [24] vs Mona BARTHEL (GER)

Simone BOLELLI (ITA) vs Lucas POUILLE (FRA) [22]

Evgeniya RODINA (RUS) vs Madison KEYS (USA) [14]

** Court Simonne MATHIEU ** Dalle ore 11:00

Fabio FOGNINI (ITA) [9] vs Andreas SEPPI (ITA)

Jelena OSTAPENKO (LAT) vs Victoria AZARENKA (BLR)

Aryna SABALENKA (BLR) [11] vs Dominika CIBULKOVA (SVK)

Stefano TRAVAGLIA (ITA) vs Adrian MANNARINO (FRA)

** Court 1 ** Dalle ore 11:00

Daria KASATKINA (RUS) [21] vs Jasmine PAOLINI (ITA)

Steve JOHNSON (USA) vs Roberto BAUTISTA AGUT (ESP) [18]

Karen KHACHANOV (RUS) [10] vs Cedrik-Marcel STEBE (GER)

Eugenie BOUCHARD (CAN) vs Lesia TSURENKO (UKR) [27]

** Court 6 ** Dalle ore 11:00

Monica PUIG (PUR) vs Kirsten FLIPKENS (BEL)

Ivo KARLOVIC (CRO) vs Feliciano LOPEZ (ESP)

Antoine HOANG (FRA) vs Damir DZUMHUR (BIH)

** Court 7 ** Dalle ore 11:00

Cameron NORRIE (GBR) vs Elliot BENCHETRIT (FRA)

Karolina MUCHOVA (CZE) vs Anett KONTAVEIT (EST) [17]

Fernando VERDASCO (ESP) [23] vs Daniel EVANS (GBR)

Iga SWIATEK (POL) vs Selena JANICIJEVIC (FRA)

** Court 9 ** Dalle ore 11:00

Guillermo GARCIA-LOPEZ (ESP) vs Federico DELBONIS (ARG)

Anna BLINKOVA (RUS) vs Margarita GASPARYAN (RUS)

Timea BABOS (HUN) vs Priscilla HON (AUS)

Elena RYBAKINA (KAZ) vs Katerina SINIAKOVA (CZE)

** Court 13 ** Dalle ore 11:00

Mikael YMER (SWE) vs Blaz ROLA (SLO) suivi de

Amanda ANISIMOVA (USA) vs Harmony TAN (FRA)

Martin KLIZAN (SVK) vs Mikhail KUKUSHKIN (KAZ)

** Court 14 ** Dalle ore 11:00

Taylor FRITZ (USA) vs Bernard TOMIC (AUS)

Chloé PAQUET (FRA) vs Magda LINETTE (POL)

Gregoire BARRERE (FRA) vs Matthew EBDEN (AUS)

Anna TATISHVILI (USA) vs Maria SAKKARI (GRE) [29]

Come posso guardare il Roland Garros su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di Player Eurosport - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso a tutti i campi parigini in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati al Roland Garros! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al secondo Slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

Tutti i campi del Roland Garros su Eurosport Player

La copertura TV di Eurosport